Aston Martin accelera la sua espansione in Italia, uno dei mercati chiave in Europa, con l’apertura di una nuova boutique showroom a Roma. L’iconico marchio britannico di ultralusso ha scelto la Capitale come avamposto strategico per rafforzare la sua presenza sul territorio, inaugurando uno spazio che fungerà da punto di riferimento per la vendita e l’assistenza, in attesa della concessione vera e propria prevista per il 2026. L’annuncio segna un capitolo cruciale nella strategia del brand, che punta a consolidare la sua rete di dealer che già include le sedi di Verona, Milano e Bologna.

Un nuovo capitolo con Maldarizzi e Gino S.p.A.

Per questo importante passo, Aston Martin ha scelto come partner Maldarizzi Automotive S.p.A., azienda nota per il suo approccio distintivo e un servizio impeccabile nel settore del lusso. La partnership mira a offrire un’esperienza di acquisto e proprietà che sia all’altezza dell’esclusività del brand. Intanto, a sottolineare il forte impegno dei partner italiani, Gino S.p.A., concessionario ufficiale di marchi prestigiosi, ha acquisito l’intera operatività di Aston Martin Verona. L’operazione, finalizzata nel corso del 2025, rafforza la presenza di Gino S.p.A. nel nord Italia e getta le basi per lo sviluppo di nuove strutture.

Performance e design: la ricetta del successo

L’espansione di Aston Martin in Italia si basa su una gamma di prodotti mai così completa e performante. Modelli come la Vantage, la DB12 e la “Supercar dei SUV”, la DBX707, guidano la crescita. A queste si aggiungerà presto la Valhalla, la prima hypercar ibrida plug-in a motore centrale, le cui prime consegne in Europa sono attese entro la fine del 2025. Il successo del marchio è confermato anche dai dati finanziari: l’anno fiscale 2024 si è chiuso con un prezzo medio di vendita (PMV) record di 268.000 euro. Questo risultato è trainato anche dalla crescente domanda per il servizio di personalizzazione ‘Q by Aston Martin’, che permette ai clienti di creare un’auto su misura.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Il nostro percorso in Italia vive un’espansione strategica che riflette il nostro impegno costante verso uno dei mercati più importanti in Europa,” ha dichiarato Andreas Bareis, Global Commercial Director, Aston Martin. “L’apertura di Aston Martin Rome con Maldarizzi Automotive segna una tappa fondamentale. La loro profonda conoscenza del mercato e la passione per il lusso si allineano perfettamente con la nostra filosofia. Insieme, offriremo la gamma di auto di lusso Aston Martin più forte di sempre, completata da un’esperienza di acquisto e proprietà che non ha eguali”.

“È un privilegio per noi rappresentare un marchio come Aston Martin nella storica e vibrante città di Roma,” ha commentato Nicola Maldarizzi, Co-CEO di Maldarizzi Automotive. “Aston Martin non è solo un’automobile, ma un’icona di stile, performance e artigianalità britannica. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza che superi ogni aspettativa, in sintonia con l’aura di eccellenza e raffinatezza che il brand incarna.”

“Ogni Aston Martin nasce dalla fusione tra design d’eccellenza e innovazione ingegneristica, un’armonia che si esprime in proporzioni perfette, materiali pregiati e forme tanto funzionali quanto sublimi,” ha affermato Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin. “I nostri clienti non comprano semplicemente un’automobile; acquistano un’opera d’arte creata su misura, che riflette la sua personalità. Il servizio ‘Q by Aston Martin’ rappresenta il vertice di questa filosofia, offrendo un livello di personalizzazione che trasforma il sogno in realtà.”