Assicurazioni Generali (nella foto, l’a .d. Philippe Donnet) e BPCE, la banca francese, hanno messo in pausa le trattative per la maxi joint venture nell’asset management. L’accordo, che mirava a creare un colosso da 1.900 miliardi di euro di asset in gestione, è stato prorogato. Le due parti hanno firmato un accordo modificativo del Memorandum of Understanding (MoU) per estendere le negoziazioni fino al 31 dicembre. Un segnale che, nonostante l’ambizione, la complessità dell’operazione richiede più tempo del previsto.

Proseguono le negoziazioni, addio alla break-up fee

Il comunicato congiunto rilasciato dalle due società informa che l’estensione del periodo di trattativa serve a “prendere atto dell’avvenuto svolgimento delle rispettive consultazioni degli organi di rappresentanza dei dipendenti e proseguire, fino alla data del 31 dicembre p.v., le negoziazioni inerenti all’operazione e alla relativa documentazione contrattuale.” Un elemento degno di nota è che le due parti hanno deciso di eliminare la cosiddetta “break-up fee” da 50 milioni di euro, che sarebbe stata pagata in caso di mancato accordo. Questo può essere interpretato come un segnale di fiducia reciproca e di impegno a proseguire le trattative senza la pressione di penali.

Un campione globale in stand-by

L’obiettivo dichiarato della potenziale joint venture, annunciata il 21 gennaio 2025, era ambizioso: creare il nono operatore mondiale per AUM (Asset Under Management) e il primo in Europa per ricavi. L’unione delle rispettive società di asset management, Generali Investments Holding (GIH) e Natixis Investment Managers (Natixis IM), avrebbe portato alla nascita di una entità con una forte presenza geografica e competenze complementari. La struttura prevedeva una partecipazione paritetica del 50% e una governance equilibrata, con i rispettivi CEO, Philippe Donnet e Nicolas Namias, in ruoli chiave.

Le motivazioni strategiche alla base dell’operazione restano valide: l’opportunità di rafforzare l’offerta nel segmento dei private asset e di sfruttare la leadership nella gestione degli asset per la clientela assicurativa. Generali si era impegnata a contribuire con un capitale di avviamento di 15 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, un segnale forte del suo impegno. Nonostante la proroga, la conclusione dell’accordo rimane subordinata all’approvazione degli organi competenti di entrambe le parti e alle consuete autorizzazioni normative.