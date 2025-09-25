Amazon ha siglato un accordo storico da 2,5 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission (Ftc), dopo che l’agenzia americana ha accusato il colosso dell’e-commerce di aver ingannato i consumatori, inducendoli ad iscriversi ai servizi Prime e complicando notevolmente la procedura per annullare tali abbonamenti.

All’interno dell’accordo, la società con sede a Seattle corrisponderà un miliardo di dollari come sanzione civile, il pagamento più elevato mai imposto dalla Ftc. Altri 1,5 miliardi di dollari saranno invece destinati ai consumatori, che sono stati iscritti involontariamente al programma Prime o scoraggiati nel richiedere la cancellazione degli abbonamenti.

I clienti con diritto al rimborso includono coloro che si sono abbonati tramite la modalità “Single Page Checkout” tra il 23 giugno 2019 e il 23 giugno 2025. Due anni fa, la Federal Trade Commission aveva intentato una causa contro Amazon presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti di Seattle, contestando oltre un decennio di pratiche illegali.

Tali violazioni includevano, tra l’altro, l’inosservanza del Restore Online Shoppers’ Confidence Act, una legge promulgata nel 2010 con l’obiettivo di assicurare ai consumatori la massima trasparenza riguardo agli addebiti effettuati durante gli acquisti online.

Amazon non ha ammesso la propria responsabilità con la firma dell’accordo.