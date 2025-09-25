Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, sarà insignita del Womenlands Excellence Award, un riconoscimento che celebra le eccellenze femminili italiane e internazionali nell’ambito dei diritti e dell’inclusione. Il premio verrà assegnato durante la terza edizione di Womenlands, in occasione della XXIII edizione del festival Alice nella città, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre.

Il premio, ideato e promosso da Alice nella città, è stato assegnato a Maria Anghileri in virtù del suo impegno nel facilitare il ricambio generazionale nelle imprese tramite il progetto “Generazioni”. Questa iniziativa ha avuto un ruolo chiave nel garantire la continuità aziendale e nel preservare il tessuto industriale italiano.

Maria Anghileri prenderà parte anche alla campagna di comunicazione “I Am Womenlands Roma”, che sarà proiettata sulla scalinata di Piazza di Spagna la sera del 18 ottobre. L’evento sarà accompagnato da un flash mob organizzato in collaborazione tra Alice nella città, Fuori Sala e la casa di produzione no profit We Do It Together.