Terna (nella foto, l’a. d. Giuseppina Di Foggia) e la Regione Marche hanno siglato un Protocollo d’Intesa quinquennale per coordinare lo sviluppo delle infrastrutture elettriche e supportare la transizione energetica del territorio. L’accordo, l’undicesimo di questo tipo per la società guidata da Giuseppina Di Foggia, punta a ottimizzare la programmazione e la localizzazione di nuovi impianti, in linea con gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). La collaborazione prevede la condivisione di dati per monitorare le richieste di connessione da parte di impianti a fonti rinnovabili.

Pianificazione e trasparenza al centro

L’intesa prevede la creazione di una Cabina di Regia e di Tavoli Tecnici per uno scambio costante di informazioni e la gestione delle esigenze locali. Un ruolo chiave sarà giocato da TE.R.R.A., il nuovo Portale digitale di Terna, che metterà a disposizione di amministratori, legislatori e sviluppatori un vasto patrimonio informativo su Territorio, Reti, Rinnovabili e Accumuli. L’obiettivo è promuovere un confronto e una progettazione partecipata con le comunità locali e gli stakeholder, per accelerare i tempi di realizzazione delle opere e garantire una rete elettrica più efficiente e sostenibile.

Adriatic Link, l’opera strategica

Questo accordo si inserisce nel più ampio piano di investimenti di Terna per le Marche, che prevede 700 milioni di euro nel Piano di Sviluppo 2025-2034. Tra le opere principali, spicca l’Adriatic Link, un cavo sottomarino ad alta tensione lungo circa 250 km, che collegherà Marche e Abruzzo. L’infrastruttura, già autorizzata e riconosciuta come strategica a livello nazionale, rafforzerà la rete e contribuirà in modo significativo all’aumento della produzione da fonti rinnovabili.