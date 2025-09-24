Una nuova ricerca di The Adaptavist Group svela un’evidente spaccatura nel mondo aziendale sull’adozione dell’intelligenza artificiale. Lo studio, che ha coinvolto 900 professionisti in ruoli di leadership nel Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Germania, mostra che il 42% dei leader ritiene che le dichiarazioni della propria azienda sull’AI siano “gonfiate”, mentre solo il 36% le considera realistiche. Questa dicotomia, tra i cosiddetti “scettici” e “realisti”, è al centro di una cultura aziendale che alimenta ansia, rischi e, in alcuni casi, esuberi.

Cultura aziendale: paura e pressione vs. innovazione

Gli “scettici” vedono l’AI come una minaccia. Il 65% di loro ritiene che l’approccio dell’azienda metta a rischio clienti (finanziario, psicologico, fisico), una percentuale nettamente superiore al 9% dei “realisti”. Nonostante ciò, le aziende più aggressive nell’adozione dell’AI investono milioni, con il 34% degli “scettici” che ha speso tra 1 e 10 milioni di sterline negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, la pressione non è guidata dai risultati, ma dalla percezione di dover “essere al passo”. Ben l’84% degli “scettici” incoraggia l’uso dell’AI senza che questa produca un valore concreto, contro il 58% dei “realisti”.

Mancanza di formazione e paura delle conseguenze

Le disparità si riflettono nella cultura del lavoro. Il 67% dei leader “scettici” teme che l’adozione dell’AI metta a rischio i posti di lavoro (contro il 10% dei “realisti”), e l’80% ritiene che l’AI sia usata per ridurre il personale. La paura è talmente radicata che il 42% degli “scettici” ammette di nascondere l’utilizzo dell’AI per timore di ripercussioni. Un dato che si scontra con il solo 6% dei “realisti”. A peggiorare il quadro, il 59% degli “scettici” non ha ricevuto una formazione formale sull’AI, contro il 16% dei “realisti”, alimentando un ciclo di sfiducia e inefficienza.

I vantaggi di un approccio misurato

Le aziende con un approccio “realista” ottengono risultati tangibili. I leader in queste realtà sono più fiduciosi e ottengono miglioramenti nella qualità del lavoro (58% vs 43%), risparmio di tempo (61% vs 36%) e aumento della produttività (48% vs 35%). Inoltre, le preoccupazioni etiche sono drasticamente inferiori. Solo il 37% dei “realisti” si preoccupa di questioni come plagio e etica, contro il 74% degli “scettici”. I “realisti” sperimentano di più e correggono meno gli output dell’AI, riflettendo una maggiore fiducia e una cultura più aperta. Jon Mort, CTO di The Adaptavist Group, ha commentato: “Il contrasto tra i leader che sono fiduciosi nel percorso AI della loro organizzazione e quelli alle prese con scarsi risultati, implementazioni frettolose e una forza lavoro riluttante è netto. La parte su cui la vostra azienda atterra sembra dipendere dalla percezione, ma ci sono fattori sottostanti che creano tali percezioni. Le organizzazioni che trattano gli strumenti AI semplicemente come sostituti di lavori o compiti esistenti, senza considerare il loro sistema di lavoro nel suo complesso, sono destinate a fallire. Spinti a ‘semplice adottare’ senza considerare la formazione e il tempo per testare, perfezionare e costruire le giuste strutture di supporto, i leader hanno molte più probabilità di ritrovarsi in una cultura della paura attorno all’AI e una ridotta fiducia nel valore del contributo umano. Per sbloccare il vero valore dell’AI, le organizzazioni devono essere rapide a sperimentare, ma prendersi del tempo per implementarla in modo ponderato, investendo nella formazione e creando un ambiente in cui sia le persone che la tecnologia possano prosperare.”