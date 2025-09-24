Ryanair ha annunciato il suo programma invernale 2025 più ambizioso di sempre in Calabria, un’ulteriore conferma del suo impegno strategico nella regione dopo l’abolizione dell’addizionale municipale decisa dal Presidente Roberto Occhiuto. L’iniziativa, che ha già trasformato la connettività e il turismo, vedrà l’arrivo di un quarto aeromobile basato, portando l’investimento totale a 400 milioni di dollari.

Nuove rotte e connettività potenziata

La compagnia aerea offrirà collegamenti diretti con 35 destinazioni dalla Calabria. Il piano include otto nuove rotte invernali: da Lamezia Terme (CZ) per Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Wroclaw e da Crotone per Düsseldorf. Questo sviluppo si aggiunge alle rotte esistenti, garantendo tariffe competitive e rafforzando i collegamenti, in particolare all’interno dell’Italia.

I numeri della svolta

Dall’abolizione dell’addizionale municipale, l’investimento di Ryanair ha portato a risultati tangibili: un aumento di +1,4 milioni di passeggeri (+75%), una nuova base a Reggio Calabria, l’arrivo di tre aeromobili aggiuntivi e venti nuove rotte. La compagnia ha inoltre investito 15 milioni di euro in due nuovi hangar di manutenzione, un segnale chiaro del suo impegno per lo sviluppo economico a lungo termine della regione.