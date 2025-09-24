Alexander Rieper, presidente di Confindustria Alto Adige, è stato designato nuovo presidente di Confindustria Trentino Alto Adige. Ha preso il posto di Heiner Oberrauch, che ha lasciato l’incarico per motivi statutari. A maggio scorso, infatti, Rieper era già subentrato alla presidenza di Confindustria Alto Adige. Il mandato di Rieper alla guida della Federazione regionale durerà tre anni. Insieme al presidente di Confindustria Trento, Lorenzo Delladio, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a Oberrauch per il lavoro svolto durante il suo mandato.

Durante l’incontro in cui si è concretizzato il passaggio di consegne, è stata analizzata la situazione economica attuale delle due Province. Sono stati affrontati temi di rilievo quali la sostenibilità, la competitività e l’accessibilità dei territori coinvolti. In particolare, la Federazione regionale ha evidenziato l’importanza del completamento del cunicolo esplorativo del Tunnel di base del Brennero, che collega Italia e Austria, un passo significativo avvenuto proprio la scorsa settimana. È stato inoltre sottolineato come sia indispensabile continuare a investire nelle infrastrutture autostradali per migliorare ulteriormente la connettività.

Il dibattito si è concentrato anche sul tema della sostenibilità, un argomento particolarmente sentito dalle imprese di entrambe le Province. Lorenzo Delladio ha spiegato:

“Tra le altre iniziative, intendiamo promuovere ampiamente la diffusione dei bilanci di sostenibilità tra le imprese, con l’obiettivo di potenziare le azioni volte a ridurre l’impatto ambientale. Allo stesso tempo, vogliamo favorire la sostenibilità sociale ed economica. Tra i progetti già avviati, ricordiamo gli interventi per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, attraverso il rafforzamento del trasporto pubblico e la realizzazione di servizi di car sharing e bike sharing.”

Questo approccio mira a coniugare sviluppo economico e tutela ambientale, rafforzando al contempo la qualità della vita nei due territori. La collaborazione tra le realtà imprenditoriali di Alto Adige e Trentino si conferma quindi essenziale per affrontare le sfide future legate alla mobilità e alla sostenibilità.