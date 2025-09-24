Riba Mundo Tecnología S.A., nella foto l’a. d. Marco Dezi, società tecnologica quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Big Data, ha comunicato i risultati gestionali al 30 giugno 2025, segnati da una perdita consolidata di circa 25,9 milioni di Euro. Un passivo che, come precisato dalla società, è quasi interamente dovuto all’incendio che lo scorso 25 gennaio ha colpito il magazzino di Valencia. La perdita riguarda sia la capogruppo Riba Mundo (23,3 milioni di Euro) che ePrice IT Srl (2,6 milioni di Euro).

L’impatto dell’incendio e la copertura assicurativa

L’evento ha causato una perdita di valore del magazzino quantificata in 25,2 milioni di Euro. Per far fronte al danno, la società ha già incassato 10 milioni di Euro dalla compagnia assicurativa nel semestre di riferimento. A questo importo si sono aggiunti ulteriori 5 milioni di Euro incassati a luglio, che non sono quindi riflessi nei conti semestrali. La società conferma che la copertura assicurativa è sufficiente a coprire l’intero danno subito.

Liquidità e ripresa delle attività

Nonostante la perdita, la liquidità consolidata di Riba Mundo al 30 giugno 2025 si attesta a 3,77 milioni di Euro, un ammontare che ha permesso di supportare la normale operatività aziendale. La società ha inoltre dichiarato di aver agito con rapidità per gestire l’emergenza, ripristinando la piena operatività. In particolare, è stato riattivato il servizio di dropshipping e si sta progressivamente estendendo la gamma prodotti, con l’obiettivo di una graduale ripresa del business. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 29 settembre 2025 per approvare la relazione semestrale consolidata.