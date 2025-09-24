Nel territorio del Leccese, del Foggiano e in diversi comuni delle altre province, gli amministratori locali legati al movimento fondato da Michele Emiliano si trovano privi di leadership. Nel frattempo, l’assessore Gianni Stea sta lavorando per creare una propria lista che possa accoglierli.

Un alto dirigente del centrosinistra, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha osservato con attenzione la situazione politica: «Decaro è sicuramente in vantaggio nella corsa alle Regionali e diventerà presidente. Tuttavia, se continuerà a escludere i civici, rischia di perdere il controllo sul territorio, che è una partita altrettanto decisiva».

Questo analista si riferisce alla tensione riguardante quella particolare questione interna alla sinistra che alcuni definiscono come la «questione civica».

Il nodo centrale del dibattito è l’esclusione di scena dell’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, indagato a Lecce, al quale Decaro ha impedito di candidarsi come consigliere, giudicando la sua candidatura «inopportuna». Delli Noci è stato il principale animatore del movimento civico Con, nato cinque anni fa su iniziativa di Michele Emiliano. Con la sua assenza, molti esponenti di quella formazione si sono dispersi nelle diverse liste che appoggiano la candidatura di Decaro a governatore. Tuttavia, altri – ed è questo il problema maggiore – restano privi di una guida chiara e si mostrano in attesa, osservando con cautela gli sviluppi.

Questa situazione riguarda in particolare i sindaci civici che amministrano una ventina di comuni nel Salento, ma casi analoghi si riscontrano anche tra gli amministratori locali del Foggiano e in numerosi piccoli comuni delle altre province.

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva (esponente del Partito Democratico e candidato alle Regionali), sta per tornare al voto per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Lecce, di cui è presidente uscente. Secondo quanto spiegato, senza una rete organizzata di coordinamento, rischia che i sindaci oggi vicini al centrosinistra possano rivedere la loro posizione e appoggiare candidati del centrodestra nelle elezioni di secondo grado.

L’esponente del centrosinistra ha sintetizzato così la strategia: «Dobbiamo impegnarci a mantenere uniti e connessi questi amministratori attraverso una rete stabile».