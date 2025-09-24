Nel territorio del Leccese, del Foggiano e in diversi comuni delle altre province, gli amministratori locali legati al movimento fondato da Michele Emiliano si trovano privi di leadership. Nel frattempo, l’assessore Gianni Stea sta lavorando per creare una propria lista che possa accoglierli.
Un alto dirigente del centrosinistra, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha osservato con attenzione la situazione politica: «Decaro è sicuramente in vantaggio nella corsa alle Regionali e diventerà presidente. Tuttavia, se continuerà a escludere i civici, rischia di perdere il controllo sul territorio, che è una partita altrettanto decisiva».
Questo analista si riferisce alla tensione riguardante quella particolare questione interna alla sinistra che alcuni definiscono come la «questione civica».
Il nodo centrale del dibattito è l’esclusione di scena dell’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, indagato a Lecce, al quale Decaro ha impedito di candidarsi come consigliere, giudicando la sua candidatura «inopportuna». Delli Noci è stato il principale animatore del movimento civico Con, nato cinque anni fa su iniziativa di Michele Emiliano. Con la sua assenza, molti esponenti di quella formazione si sono dispersi nelle diverse liste che appoggiano la candidatura di Decaro a governatore. Tuttavia, altri – ed è questo il problema maggiore – restano privi di una guida chiara e si mostrano in attesa, osservando con cautela gli sviluppi.
Questa situazione riguarda in particolare i sindaci civici che amministrano una ventina di comuni nel Salento, ma casi analoghi si riscontrano anche tra gli amministratori locali del Foggiano e in numerosi piccoli comuni delle altre province.
Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva (esponente del Partito Democratico e candidato alle Regionali), sta per tornare al voto per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Lecce, di cui è presidente uscente. Secondo quanto spiegato, senza una rete organizzata di coordinamento, rischia che i sindaci oggi vicini al centrosinistra possano rivedere la loro posizione e appoggiare candidati del centrodestra nelle elezioni di secondo grado.
L’esponente del centrosinistra ha sintetizzato così la strategia: «Dobbiamo impegnarci a mantenere uniti e connessi questi amministratori attraverso una rete stabile».
Al contrario, l’alleanza di Decaro in ambito regionale si basa su un’alleanza tra Pd, M5S e Avs, con l’aggiunta di una lista composta da ex consiglieri regionali denominata “Per la Puglia” e un’altra formazione che raccoglie ex sindaci e figure della società civile. Quest’ultima rappresenta una componente civica più affine a quella rimasta senza la guida di Delli Noci.
Decaro preferisce mantenere due o tre liste piuttosto semplici per evitare di essere influenzato da troppe voci all’interno del Consiglio regionale.
La nascita di una nuova lista civica legata a Gianni Stea
L’idea in fase di sviluppo è quella di creare una nuova lista civica che potrebbe ruotare attorno a Gianni Stea, assessore e rappresentante dei Popolari. Questa formazione è pensata come un punto di riferimento per gli amministratori provenienti dal mondo di Con, con l’obiettivo di mantenerli uniti e offrire loro una posizione di supporto nella prossima giunta regionale.
Gianni Stea conferma il lavoro in corso per la creazione di questa nuova lista e spiega:
«Vorrei unire i Popolari con chi proviene dal mondo socialista, includendo rappresentanti di Italia Viva e +Europa. I civici di Con li considero naturalmente vicini alla lista che intendo sviluppare.»
Al progetto stanno contribuendo anche diversi esponenti vicini all’area emilianista, provenienti dal Foggiano e dal Salento, profondamente interessati a preservare la forza delle esperienze civiche radicate sul territorio.
Nonostante in passato l’esperienza civica sia stata accusata di favorire il trasformismo, essa ha rappresentato uno strumento importante per coinvolgere persone intenzionate a fare politica senza essere inserite nelle tradizionali strutture partitiche.