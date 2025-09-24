Le elezioni regionali in Puglia si svolgeranno il 23 e 24 novembre prossimi, come già comunicato. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha firmato i decreti che ufficializzano la convocazione per l’elezione diretta del presidente della giunta e del Consiglio regionale.

Le operazioni di voto si terranno domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Secondo quanto previsto, subito dopo la chiusura delle urne e la verifica del numero dei votanti, si procederà senza interruzioni alla fase di scrutinio.

La scheda elettorale sarà di colore verde. La ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basata sulla popolazione risultante dal censimento del 2021 (pari a 3.922.941 abitanti), assegna 7 seggi a Bari, 2 alla provincia di Barletta-Andria-Trani, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto.

Gli ulteriori seggi saranno attribuiti tramite il cosiddetto “premio di maggioranza”, in modo da comporre il Consiglio regionale con un totale di 50 consiglieri. Le liste che parteciperanno alle elezioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di equilibrio di genere.

Queste consultazioni rappresentano un momento fondamentale per la governance regionale, determinando le scelte politiche e amministrative dei prossimi anni in Puglia. La distribuzione proporzionale combinata con il premio di maggioranza mira a garantire sia la rappresentatività delle diverse forze politiche sia la stabilità del governo regionale.