L’incontro è fissato per il 24 ottobre a Milano, quando personalità come Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Giorgio Gori, Lia Quartapelle, Filippo Sensi e molti altri daranno vita a un’assemblea che coinvolgerà tutto il mondo riformista, sia all’interno che all’esterno del Partito Democratico. Al centro del dibattito ci saranno temi come il welfare, lo sviluppo economico e i conflitti internazionali, argomenti particolarmente seguiti da Paolo Gentiloni, invitato all’evento e considerato un importante punto di riferimento.

Gli organizzatori precisano che non si tratta della nascita di una corrente interna, bensì della creazione di un nuovo spazio culturale inclusivo destinato ai riformisti. Tuttavia, in pratica, molti dei protagonisti stanno abbandonando Energia Popolare, formazione di cui erano esponenti di rilievo. Questa evoluzione resta però taciuta durante la direzione del partito, che viene descritta più come una riunione «motivazionale» in vista delle elezioni nelle Marche, considerate il primo vero «test» per un’alleanza più ampia, voluta con forza dalla segretaria Elly Schlein. Quest’ultima sottolinea come questa intesa possa portare a una vittoria anche alle prossime politiche. Nonostante ciò, le critiche degli ultimi giorni, in cui i riformisti hanno accusato la segretaria e Bonaccini di aver convocato l’incontro a ridosso del voto per evitare confronti interni, si fanno sentire anche in direzione.

Elly Schlein replica indirettamente all’intervento di Paolo Gentiloni, che aveva mosso critiche alle opposizioni sostenendo la loro impreparazione a governare:

«L’alternativa è una realtà concreta e il Pd ne rappresenta il fulcro. L’unità è indispensabile, sia all’interno della coalizione che del partito. È fondamentale che continuiamo a lavorare insieme, evitando di perdersi in competizioni interne. Ogni minuto speso in polemiche tra di noi è un minuto sottratto alla critica feroce al governo».

Lo stesso messaggio è un richiamo indirizzato ai riformisti, che però si difendono dall’accusa di voler minare l’unità del partito in un momento delicato come quello del voto imminente, proponendo di rimandare il confronto a una data successiva.

Guerini, Picierno e Malpezzi risultano collegati ma non partecipano attivamente. Prende la parola Fassino che propone che i sindaci esibiscano nei propri municipi anche la bandiera israeliana, oltre a quella palestinese: «Dovrebbe essere una naturale conseguenza della richiesta di due popoli e due Stati».

Subito dopo interviene Quartapelle, affermando: «Dopo le elezioni troveremo un modo per avviare una discussione seria e approfondita; un grande partito utilizza il confronto interno per elaborare risposte solide».

Prende quindi la parola Bonaccini, definendo il dibattito aperto dai riformisti «surreale» davanti ai giornalisti e ribadendo di considerarsi «un riformista di popolo», mentre critica gli altri come «riformisti da salotto o da palazzo».

Dopo l’incontro, risponde Picierno: «Abbiamo chiesto un confronto sul merito della nostra proposta di governo del Paese, da svolgersi con il giusto anticipo e non a ridosso delle elezioni. Invece, si è optato per l’istituzione di una nuova Direzione elettorale, dove per ovvie ragioni si parla soltanto dei nostri successi. Lo ribadisco, siamo molto forti, bellissimi e comunque vada sarà un successo. Ora concentriamoci sulle elezioni e poi, comprese tutte le componenti – palazzi, popolo e salotti – discuteremo più approfonditamente».

In sintesi, l’atmosfera all’interno del Partito Democratico rimane tesa. Solo quando Schlein elogia il tesoriere Michele Fina per aver fatto uscire i dipendenti del Nazareno dalla cassa integrazione, l’applauso si fa unanime: «I nuovi contratti — annuncia — prevedranno 35 ore settimanali a parità di salario».

Questa sarà quindi la misura principale della proposta di legge presentata dal PD in Parlamento, volta a promuovere una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata.