Mfe ha registrato il decimo semestre consecutivo con risultati positivi, evidenziando un utile in continua crescita. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha sottolineato come questi risultati rafforzino la solidità del gruppo per affrontare con determinazione la sfida di realizzare il primo operatore televisivo e mediatico a livello europeo.

Il completamento dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas) su Prosieben, appena concluso, rappresenta per Berlusconi un passaggio cruciale nel progetto industriale di Mfe. Pur riconoscendo la complessità e le difficoltà che questo comporterà, l’amministratore delegato ha evidenziato l’approccio realistico e cauto del gruppo, accompagnato però da un forte entusiasmo nel portare avanti un progetto senza precedenti.

Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato:

“Nel contesto attuale, anche nel settore dei media è essenziale crescere. Questa nuova dimensione assumerà un ruolo chiave per affrontare le sfide future in un panorama economico complesso e caratterizzato da una crescente competizione con i giganti del web.”

Nel primo semestre, Mfe ha ottenuto un utile in aumento del 24,4%, pari a 130,2 milioni di euro. I ricavi netti consolidati sono diminuiti leggermente, passando da 1,47 a 1,43 miliardi di euro, mentre quelli pubblicitari sono scesi da 1,43 a 1,42 miliardi.

Le previsioni per l’intero esercizio sono state confermate: l’obiettivo del gruppo è mantenere, su base annua e a parità di perimetro di consolidamento, un risultato operativo, un utile netto e una generazione di cassa consolidati decisamente positivi. Tuttavia, l’entità di questi risultati dipenderà soprattutto dall’andamento dell’economia generale negli ultimi mesi dell’anno.