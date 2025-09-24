Al Misano World Circuit, il 21 e 22 ottobre, si terrà la quarta edizione di Ibe Driving Experience, l’evento biennale organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) e interamente dedicato all’industria del trasporto pubblico locale (TPL) e alla mobilità su gomma. L’appuntamento si conferma un “format unico nel suo genere” che combina l’esposizione di veicoli e soluzioni tecnologiche con la possibilità di prove su pista in condizioni reali, offrendo al contempo importanti momenti di formazione e networking.

Focus sulla sicurezza e il futuro del TPL

Questa edizione pone l’accento sulla sicurezza nel trasporto pubblico, tema al centro di una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di figure istituzionali come l’assessore regionale alla Mobilità, Irene Priolo, e i questori di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. L’evento ospiterà anche una masterclass intitolata “Deep Trend®: Interpretare il futuro della mobilità oltre i dati”, curata da IEG, che mira a offrire nuovi strumenti per comprendere e affrontare le sfide del settore.

Ibe Driving Experience, come sottolinea l’organizzazione, è il banco di prova per le idee e le strategie della Vision+26 di IEG, che verrà presentata in anteprima al TTG di Rimini. L’obiettivo è fornire una “chiave di lettura innovativa per progettare servizi, prodotti e relazioni nel settore della mobilità”. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per costruttori, operatori e professionisti del settore, trasformando il circuito di Misano in un “laboratorio dinamico”. Sarà possibile, inoltre, scoprire le ultime novità dei principali costruttori di autobus presenti.