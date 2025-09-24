Nel corso di luglio, il mercato delle auto usate ha confermato una dinamica positiva: sono stati registrati 486.738 trasferimenti di proprietà (dati Unrae in attesa di consolidamento), con un aumento del 3,8% rispetto ai 468.800 trasferimenti di luglio 2023 e un incremento dell’1,7% rispetto allo stesso mese del 2019. I trasferimenti netti sono cresciuti del 2,7%, mentre le minivolture hanno evidenziato un aumento del 5,4%. Nei primi sette mesi dell’anno, la crescita complessiva si attesta al 2,9%, raggiungendo quota 3.301.579 trasferimenti, con un lieve calo dello 0,1% rispetto al 2019.

Per quanto riguarda le alimentazioni, il motore diesel resta in testa come tipologia maggiormente scelta, ma continua a perdere terreno cedendo terreno al motore a benzina, con una differenza di soli 2,7 punti percentuali. Il diesel ha fatto registrare una quota del 41,0% a luglio (-4,7 punti percentuali), scendendo al 42,2% nel periodo cumulato gennaio-luglio. La benzina, invece, guadagna terreno attestandosi al 38,3% nel mese (38,5% nei primi sette mesi). Le vetture ibride mantengono una crescita significativa raggiungendo il 10,8% delle immatricolazioni a luglio (9,8% nel periodo gennaio-luglio). Seguono i veicoli a GPL e a metano con rispettivamente il 5,4% e il 2,0% nel mese (5,2% e 2,0% nel cumulato). Le auto elettriche a batteria (BEV) e quelle plug-in hybrid (PHEV) mostrano un leggero incremento arrivando rispettivamente all’1,0% e 1,4% a luglio (1,0% e 1,3% nel periodo gennaio-luglio).