Masi Agricola (nella foto, il presidente Sandro Boscaini) ha finalizzato un importante accordo finanziario, sottoscrivendo un contratto di finanziamento a medio-lungo termine del valore di 40 milioni di euro. L’operazione, che prevede un piano di rimborso decennale, è stata gestita da un pool di istituti di credito di primo piano, tra cui UniCredit (che funge anche da banca agente), Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Banco di Desio e della Brianza e Valpolicella Benaco BCC.

Ottimizzazione finanziaria e piano di sviluppo

Questo nuovo finanziamento ha come scopo principale l’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’azienda vinicola, supportando gli investimenti già effettuati, come il recente visitor center Monteleone21, e valorizzando la capacità di Masi di generare liquidità attraverso la gestione operativa. L’operazione permette a Masi di accedere a nuove risorse a supporto del proprio piano di sviluppo, con un orizzonte di medio-lungo periodo e maggiore flessibilità.

Garanzia pubblica e condizioni operative

Il contratto beneficia di una garanzia emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica, che copre il 50% dell’importo totale. Questa garanzia rientra in un più ampio intervento di sostegno pubblico alle imprese italiane. È previsto che il finanziamento diventi pienamente operativo entro la fine di settembre, al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive, tra cui la consegna della documentazione tecnica e l’emissione della garanzia stessa. L’operazione porterà al rimborso integrale del precedente indebitamento a medio-lungo termine.