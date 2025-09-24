A margine dell’Assemblea Generale dell’ONU, la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio bilaterale con l’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. L’incontro ha consolidato l’eccellente stato delle relazioni tra Italia e Qatar, con un focus sulla crisi in Medio Oriente e sulla sicurezza regionale (nella foto, il momento dell’incontro).

Pieno sostegno all’azione diplomatica del Qatar

La premier italiana ha espresso nuovamente la piena solidarietà del Governo italiano per la “inaccettabile violazione della sovranità qatarina avvenuta lo scorso 9 settembre”. Il vertice ha anche confermato la volontà di Italia e Qatar di lavorare congiuntamente per una soluzione al conflitto a Gaza. L’obiettivo è duplice: porre fine alle ostilità e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, oltre a facilitare il pieno accesso umanitario alla popolazione civile. L’impegno congiunto si inserisce nel più ampio quadro degli sforzi di mediazione già condotti dal Qatar in collaborazione con Stati Uniti ed Egitto.

Dichiarazioni in primo piano

Giorgia Meloni ha dichiarato sui social: “A margine dei lavori della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’ONU, ho avuto un colloquio bilaterale con l’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Nell’esprimere apprezzamento per l’eccellente stato delle relazioni bilaterali, ho colto l’occasione per manifestare nuovamente piena solidarietà da parte mia e del Governo italiano per l’inaccettabile violazione della sovranità qatarina avvenuta lo scorso 9 settembre. Insieme abbiamo anche concordato di continuare a lavorare per porre fine al conflitto a Gaza, assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi e garantire il pieno accesso umanitario alla popolazione civile, anche nel quadro degli sforzi di mediazione condotti dal Qatar insieme a Stati Uniti ed Egitto”.