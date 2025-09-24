I nuovi incentivi per le auto elettriche, in partenza il 15 ottobre, stanno già orientando le scelte degli italiani. Secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24, il 38% di chi intende acquistare un’auto nuova punta su un modello elettrico, e il 69% di questi utilizzerà i bonus statali. Un dato che evidenzia come gli incentivi siano fondamentali per il settore: senza di essi, ben sei automobilisti su dieci che hanno dichiarato di volere un’auto elettrica con i bonus non la comprerebbero. Questo dimostra che la scelta è mossa principalmente dalla convenienza economica e non da una reale sensibilità ambientale, che è citata da pochissimi. Il mercato, fermo da gennaio ad agosto a una quota del 5,2%, potrebbe finalmente ricevere una spinta.

Costo, autonomia e colonnine: i veri ostacoli

Nonostante l’attrattiva degli incentivi, persistono forti perplessità che frenano la transizione. Il principale ostacolo rimane il costo elevato delle vetture (41%), seguito dalla scarsa rispondenza alle esigenze degli automobilisti (35%), dalla limitata autonomia delle batterie (30%) e dalla carenza di colonnine di ricarica (26%). Un ulteriore 24% si dichiara ancora diffidente. La maggioranza del campione (59%) critica i bonus per i parametri troppo restrittivi, mentre il 34% li trova troppo confusionari. Anche il vincolo della rottamazione e il percepito insufficiente bonus rispetto al costo totale rappresentano un problema per il 25% degli intervistati.

L’importanza della rottamazione e le preferenze degli italiani

Gli incentivi si dimostrano un’opportunità cruciale per svecchiare il parco auto circolante italiano, la cui età media per i veicoli destinati alla rottamazione è di 14 anni. Nello specifico, il 33% degli intervistati rottamerà un’auto Euro 5, il 28% una Euro 3 e il 17% un modello ancora più datato. Le preferenze per i nuovi acquisti si concentrano su berline (scelte da quasi 1 su 2), seguite da SUV e crossover, con le city car che mantengono il loro appeal. Il budget medio per l’acquisto è di 25.800 euro.

Le prospettive del mercato secondo AutoScout24

Secondo Sergio Lanfranchi, del Centro Studi di AutoScout24, “Il nostro ultimo studio mostra come il mercato delle auto nuove, e in particolare quello dell’elettrico, sia ancora fortemente condizionato da fattori esterni. Oggi quattro italiani su dieci sceglierebbero un’auto elettrica soprattutto grazie agli incentivi statali: la leva principale resta quindi la convenienza economica, più che la reale sensibilità ambientale. Questo significa che, in assenza di interventi strutturali capaci di rendere questa alimentazione davvero competitiva, al termine dei bonus è molto probabile che le vendite tornino ai livelli precedenti. Per consolidare il mercato, è fondamentale che le vetture elettriche rispondano alle esigenze di mobilità degli italiani: servono prezzi più accessibili, con l’usato che potrà avere un ruolo importante, e soprattutto una rete capillare di infrastrutture di ricarica e servizi dedicati. Solo così la mobilità elettrica potrà diventare una scelta stabile e diffusa.”