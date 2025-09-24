Martedì 23 settembre, il consiglio regionale ha approvato una legge voluta con forza dalla Lega, che mira alla riabilitazione dei soldati veneti fucilati durante le fasi più dure della Grande Guerra. Questi militari furono vittime di una legge marziale applicata con severità estrema, destinata a mantenere la disciplina tra le truppe tormentate dai terribili combattimenti in trincea.

Decisamente più aspro è stato il contrasto registrato con Fratelli d’Italia, che all’indomani del rigetto degli emendamenti proposti dal capogruppo Lucas Pavanetto, si è trovato a votare compatto contro la normativa. Soli contro tutti, si potrebbe dire, poiché il provvedimento ha ricevuto il sostegno non solo della Lega, ma anche di Forza Italia, Partito Democratico e delle altre forze di opposizione.

Un gesto di orgoglio da parte dei meloniani che, tuttavia, riflette un cambiamento nel clima politico. Negli ultimi cinque anni, infatti, Fratelli d’Italia aveva mediato pazientemente con l’alleato di governo, la Lega, accordandosi quasi sempre, fatta eccezione per qualche forza di divergenza secondaria. Oggi, però, l’epoca della cooperazione sembra essere tramontata.

Fratelli d’Italia, sostenuto da un consenso elettorale molto superiore rispetto al decisamente ridimensionato del partner di coalizione, fatica a sopportare la pressione di una maggioranza in consiglio regionale che non rispecchia più l’attuale distribuzione dei voti. L’ondata di iniziative identitarie promosse dalla Lega — tra cui la promozione dei cosiddetti “leoni marciani”, l’assegnazione di fondi agli istituti della Resistenza, la riabilitazione dei fucilati e la proposta di un inno per il popolo veneto — ha rotto definitivamente ogni precedente accordo di buon senso, proprio nei momenti finali della legislatura.

Assente per motivi familiari, giustificati dalla recente paternità, Lucas Pavanetto ha lasciato la difesa della posizione di Fratelli d’Italia nelle mani di Stefano Casali. Quest’ultimo ha espresso con toni pacati le ragioni per cui ritiene inaccettabile la riabilitazione dei soldati condannati a morte durante la Prima guerra mondiale.

Il contesto della legge sulla riabilitazione

La proposta legislativa mira a riconoscere ufficialmente l’ingiustizia subita da quei militari veneti che, in condizioni di estremo stress bellico e tensione, furono condannati a pena capitale per diserzione o altri reati disciplinari. L’iniziativa trova radici in un obbligo morale ed etico che il presidente del consiglio regionale, Roberto Ciambetti, ha sottolineato come un atto di giustizia necessario, più che un semplice gesto di revisione storica.

Roberto Ciambetti ha dichiarato:

«Non si tratta di revisionismo, ma di adempiere a un dovere di coscienza verso chi ha subito una condanna ingiusta in un momento storico drammatico. Questo provvedimento rappresenta un atto di equità e riconciliazione con il passato.»

Le motivazioni del dissenso di Fratelli d’Italia

Dall’altra parte, Fratelli d’Italia ha espresso perplessità circa l’opportunità di questa legge, sostenendo che la disciplina militare durante la guerra fosse imprescindibile per la tenuta dell’esercito e che riabilitare quei soldati rischi di offuscare il valore del sacrificio collettivo.

Stefano Casali ha spiegato:

«La rigida applicazione delle regole militari era necessaria in un momento così critico. Riabilitare quei fucilati significa travisare il contesto storico e potrebbe creare pericolosi precedenti.»

Questa divergenza rappresenta anche la spia di un mutamento nel rapporto tra alleati di coalizione, con lo scontro che emerge in modo evidente proprio su temi simbolici e identitari legati alla storia e all’identità regionale.

Implicazioni politiche e prospettive future

Il voto in consiglio regionale non è soltanto un passaggio formale, ma riflette tensioni profonde tra gli attori politici veneti, in particolare nella definizione dell’identità e della memoria storica regionale. Il confronto acceso tra Lega e Fratelli d’Italia potrebbe disegnare un nuovo assetto di potere in vista delle prossime elezioni.

La legge sulla riabilitazione dei soldati fucilati si inserisce nel più ampio dibattito sul modo in cui si elaborano e si rappresentano le memorie storiche, un tema che continua a influenzare fortemente il panorama politico e culturale italiano, in particolare nelle realtà regionali con forte radicamento identitario come il Veneto.

Resta dunque da vedere come le diverse forze politiche sapranno gestire questi contrasti e quali effetti avranno sulle alleanze future e sul consenso nell’elettorato.

La votazione si è conclusa con 35 favorevoli e 4 contrari, approvando così le «Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei militari fucilati durante la Prima Guerra Mondiale nel territorio della Regione Veneto». Il testo, proposto come primo firmatario dal presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti e presentato con passione dal relatore Marzio Favero, prevede la costituzione di una commissione dedicata all’approfondimento degli episodi riguardanti i militari vittime di decimazioni e esecuzioni sommarie avvenute nel territorio veneto.

Oltre a ciò, si istituisce una giornata ufficiale per commemorare i militari fucilati. Nonostante l’opposizione di Fratelli d’Italia che proponeva di rimuovere dal testo la formula «restituire l’onore», Favero ha sottolineato l’importanza di questo passaggio:

«Proprio in questo punto risiede il significato profondo della legge, altrimenti priva di ragion d’essere.»

La soddisfazione di Ciambetti

Il presidente Ciambetti ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione, definendola un gesto di responsabilità morale e etica:

«Abbiamo adempiuto a un dovere etico, restituendo l’onore a quanti furono privati ingiustamente di esso con atti di violenza e ingiustizia inaccettabili. Non si tratta di revisionismo strumentale, ma di giustizia, con una riabilitazione attesa da oltre un secolo. Finalmente il Veneto si dota di una legge che rappresenta un riconosciuto atto di giustizia, richiamato anche dal presidente Sergio Mattarella, che ha dichiarato: “La memoria di quei mille e più italiani uccisi dai plotoni di esecuzione durante la Grande Guerra interpella oggi la nostra coscienza di uomini liberi e il nostro senso di umanità.”»

Concludendo con un chiarimento rivolto ai detrattori:

«Chi sostiene interpretazioni diverse non ha colto il reale valore di questo provvedimento.»

Questa risposta mira a contrastare le critiche di Fratelli d’Italia, che avevano osservato come:

«La più grande ingiustizia sarebbe trattare casi diversi allo stesso modo, assolvendo e celebrando anche chi, pur indossando la divisa militare, ha tradito i suoi compagni e commesso crimini atroci contro i civili. Non possiamo accettare un revisionismo positivo che equipari i colpevoli agli innocenti.»