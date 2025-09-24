La Corte dei Conti ha sollevato pesanti perplessità sulla delibera del Cipess che ha dato il via libera al progetto per il Ponte sullo Stretto, chiedendo chiarimenti e informazioni. Un documento di cinque pagine evidenzia criticità tecniche e procedurali, mettendo in discussione la sostenibilità economica, il rispetto delle norme europee e le valutazioni ambientali del progetto.

Questa valutazione non è un semplice passaggio burocratico. L’organo di controllo contabile ha scritto alla presidenza del Consiglio, sottolineando come la motivazione a sostegno delle decisioni del Cipess non sia stata pienamente assolta. In pratica, la delibera sembra più una ricognizione delle attività dei diversi attori che una vera e propria ponderazione dei risultati.

Ponte sullo Stretto: a che punto siamo

La notizia arriva in un momento cruciale per il progetto. Il Ministro dei Trasporti aveva dichiarato di sperare nell’avvio dei cantieri per ottobre, subordinando la partenza al via libera della Corte dei Conti. Tuttavia, l’attuale sviluppo potrebbe modificare la tempistica prevista.