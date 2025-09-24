Trump ha inoltre aggiunto:

Jimmy Kimmel, dopo essere stato temporaneamente sospeso a causa di alcune frasi pronunciate su Charlie Kirk, è tornato in onda con gli occhi lucidi, spiegando che non aveva intenzione di «prendersi gioco dell’omicidio di un giovane».

Accolto da molteplici standing ovation, Jimmy Kimmel ha dichiarato, visibilmente commosso: «Sono felice di essere qui» durante la sua prima apparizione dopo la sospensione. Ha aggiunto che, pur non ritenendo il suo show fondamentale, è cruciale poter vivere in un paese che permette la libertà di espressione e la realizzazione di programmi come il suo.

Ha criticato l’azione del presidente della Federal Communication Commission (Commissione federale delle comunicazioni), che ha cercato di impedire la trasmissione del suo programma, definendola «illegale e antiamericana». Tuttavia, alcune emittenti affiliate, controllate dalle società Sinclair e Nexstar — che raggiungono circa il 20% del territorio nazionale — hanno comunque scelto di non mandare in onda la puntata.

Jimmy Kimmel ha poi raccontato come, nelle 48 ore successive alla sua sospensione, abbia ricevuto chiamate di sostegno letteralmente da ogni parte del mondo, inclusi colleghi sconosciuti come un presentatore tedesco che gli ha offerto un invito a partecipare a un talk show serale in Germania.

Ha inoltre ringraziato pubblicamente alcune figure repubblicane che si sono schierate al suo fianco, come Ben Shapiro, Mitch McConnell e Ted Cruz. Quest’ultimo ha definito «mafioso» il capo della FCC Brendan Carr per aver minacciato conseguenze se Kimmel non fosse stato punito. Il conduttore ha sottolineato che si tratta di persone che, pur non condividendo il suo programma, difendono il diritto all’espressione delle proprie idee e hanno mostrato coraggio nel contrastare le azioni dell’attuale amministrazione.

Jimmy Kimmel ha concluso con emozione dicendo che non voleva minimizzare né schernire l’omicidio di un giovane attivista come Charlie Kirk, citato durante la polemica, e ha condannato chi, attraverso strategia politica, cerca di strumentalizzare questi episodi per fini propagandistici.

Jimmy Kimmel ha descritto la sua posizione come quella di qualcuno che non appartiene a nessuno dei gruppi contrapposti, sottolineando di aver sempre evitato di strumentalizzare politicamente l’omicidio di Kirk.

Nel giorno della tragedia, Kimmel aveva pubblicato un messaggio di condoglianze su Instagram. Ha chiarito: «Non volevo attribuire la colpa a nessun schieramento, anzi, era esattamente il contrario». Sebbene non abbia chiesto scusa, ha ammesso di comprendere che il momento o le modalità del suo intervento possano non essere state adeguate. Ha aggiunto che se si fosse trovato nella posizione opposta, probabilmente avrebbe reagito allo stesso modo.

Ha inoltre spiegato di avere amici e familiari su entrambi i lati e di non ritenere che l’assassino possa rappresentare qualcuno in particolare, definendolo semplicemente «un uomo malato che ha creduto che la violenza fosse la soluzione, ma non lo è mai stata». Kimmel ha anche raccontato di ricevere minacce rivolte a lui, alla moglie e ai figli, precisando però che queste non provengono dalle persone di destra che conosce e ama.

Commossa, la reazione di Kimmel al momento dei funerali in cui Erika Kirk, vedova della vittima, ha perdonato l’uomo responsabile dell’omicidio. Ha dichiarato:

Jimmy Kimmel ha detto:

«È un esempio da seguire. Se credi negli insegnamenti di Gesù come me, il perdono di questa vedova mi ha colpito profondamente.»

Nel frattempo, l’ex presidente Donald Trump ha espresso una dura critica per il ritorno in televisione di Kimmel, minacciando un’ulteriore azione legale contro la rete Abc. Ha scritto su Truth:

Donald Trump ha affermato:

«Non posso credere che la Abc Fake News abbia deciso di riprendere Jimmy Kimmel. Avevano informato la Casa Bianca della cancellazione del suo show! Da allora qualcosa deve essere cambiato, perché il suo pubblico è sparito e il suo talento non è mai esistito. Perché riassumere qualcuno che fa così male, non è divertente e trasmette quasi esclusivamente contenuti a favore dei democratici? È solo un’ennesima alleanza con il Dnc, e per quanto ne so, potrebbe configurarsi come un contributo illecito alla campagna elettorale.»

Trump ha inoltre aggiunto:

«Metteremo alla prova la Abc su questo. L’ultima volta che li ho citati in giudizio hanno dovuto pagarmi 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ancora più vantaggioso. Un vero gruppo di perdenti! Lasciamo che Kimmel marcisca con i suoi risultati di ascolto deludenti.»

Da parte sua, Kimmel ha commentato ironicamente che Trump ha incrementato gli ascolti del suo show, «costringendo milioni di persone a guardarlo». Ha espresso gratitudine verso Disney e Abc per aver deciso di rinnovare la sua trasmissione, anche se li mette a rischio a causa dell’intolleranza del presidente verso le critiche. Ha poi ringraziato i telespettatori, sottolineando che il loro supporto gli ha dato forza e li ha invitati a solidarizzare ancor più intensamente qualora altri comici come Jimmy Fallon e Seth Meyers venissero minacciati.

In conclusione, ha ricordato la necessità di vigilare non solo contro le minacce nei confronti di artisti e comici, ma anche contro quelle rivolte al giornalismo, a tutela della libertà di espressione e del pluralismo mediatico.