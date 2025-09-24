Intesa Sanpaolo, nella foto l’a .d. Carlo Messina, attraverso il suo Programma Formula, lancia una raccolta fondi per sostenere “Nessuno ai margini”, il progetto di inclusione sociale della cooperativa Percorsi di Cittadinanza. L’iniziativa, selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, mira a offrire percorsi di formazione e supporto professionale a persone in condizione di vulnerabilità e marginalità a Roma.

La campagna di crowdfunding è ospitata sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di raggiungere 100mila euro entro il 31 dicembre. Un traguardo a cui anche la Banca contribuirà attivamente, versando 2 euro per ogni prodotto online acquistato dai propri clienti.

Obiettivo: autonomia e protagonismo

Il progetto si rivolge a circa 150 persone di età compresa tra i 17 e i 60 anni, residenti nei Municipi II, III e V di Roma. Tra i destinatari figurano migranti e rifugiati, donne in difficoltà, disoccupati, persone con disabilità e giovani adulti. L’iniziativa non si limiterà a un percorso formativo, ma offrirà un sostegno personalizzato che include orientamento, bilancio delle competenze e, dove necessario, supporto psicologico.

I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche in ambiti come ristorazione, sartoria, vendita al dettaglio e manutenzione del verde, favorendo un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Le attività, coordinate da Percorsi di Cittadinanza, saranno capillari sul territorio per garantire la massima prossimità e inclusività, specialmente nelle aree periferiche.

Dichiarazioni in primo piano Flaminia Fava, direttrice di Percorsi di Cittadinanza, ha dichiarato: “A Roma la povertà è un’emergenza evidente. Casa, educazione, lavoro, salute sono diritti negati per un numero sempre maggiore di individui e di molte famiglie. La cooperativa ha scelto di stare dalla parte degli ultimi e di accogliere ogni persona nella propria unicità, sostenendola nel percorso di crescita all’interno di una comunità educante, dove al di là delle differenze sociali, culturali, economiche e religiose. In questo modo ognuno può sperimentare da protagonista un modello di società solidale, pacifica ed ecologica capace di preparare cittadini attivi e responsabili. Il nostro lavoro consiste nel proporre progetti di agricoltura sociale, corsi di formazione al lavoro gratuiti e aperti a tutti, sportelli di orientamento e altre attività per favorire l’integrazione e la crescita personale di ognuno.”

Roberto Gabrielli, responsabile Direzione regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “Con il nostro Programma Formula promuoviamo solidarietà e senso di comunità, unendo le forze per creare valore per l’intero territorio. In questa logica, abbiamo scelto insieme a CESVI di accompagnare Percorsi di cittadinanza nel progetto “Nessuno ai margini”, perché siamo convinti che possa dare a Roma un sostegno concreto per accompagnare i più fragili verso una nuova autonomia, contribuendo al benessere delle persone e all’inserimento lavorativo. L’approccio del nostro Programma Formula promuove solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore. Nel Lazio, abbiamo sostenuto ad oggi circa 15 iniziative con donazioni per oltre 1,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani, per una crescita sociale inclusiva.”