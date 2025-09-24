Il secondo appuntamento del format “il mercoledì: talk!“, ideato da Maddalena Santeroni al Museo Etrusco di Valle Giulia a Roma, si propone di esplorare il complesso fenomeno del femminicidio. Dopo l’omaggio ad Andrea Camilleri, il focus si sposta su un tema di grande attualità, che verrà affrontato con l’aiuto di due esperti: Simona Argentieri, psicoanalista, e Marco Marchetti, criminologo.

Non un’emergenza, ma una tragica costante

Il titolo provocatorio, “uomini che odiano le donne?“, sottolinea la complessità del problema, che non può essere ricondotto a un’unica causa. I dati, spiegano gli esperti, mostrano come il femminicidio non sia un’emergenza, bensì una tragica costante della nostra società. Un fenomeno che coesiste con il progresso e l’emancipazione femminile, affondando le radici in aspetti arcaici di dominio maschile. I relatori concordano sul fatto che per affrontare e contrastare il fenomeno sia necessario conoscerlo a fondo, al di là delle false apparenze.

Svelare il segreto per comprendere

“Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino: sono alcuni tra i tanti sinonimi, anche di diverso significato, che definiscono il segreto: svelarlo vuol dire far emergere la vera sostanza delle cose, sollevando il velo metaforico che la copre”, afferma Maddalena Santeroni, ideatrice del format. L’intento è proprio quello di “rivelare qualche segreto che si cela dietro a personaggi, temi, notizie e che resta nascosto tra le pieghe”.