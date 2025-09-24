L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità significativa per il risparmio energetico, offrendo potenziali riduzioni nei consumi in diversi settori. Nel comparto industriale, infatti, l’adozione di tecniche di manutenzione predittiva e una gestione energetica intelligente potrebbero far diminuire i consumi dal 10% al 25%. Nel settore edilizio, invece, il risparmio energetico potrebbe variare dall’8% al 40%, grazie all’implementazione di sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria) e di illuminazione automatizzati e gestiti attraverso l’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda il trasporto, l’introduzione di una gestione ottimizzata delle flotte e sistemi di ricarica intelligenti può contribuire a ridurre le emissioni fino al 30%. Complessivamente, queste soluzioni potrebbero tradursi in risparmi energetici potenziali di circa 30-40 TWh.

Questi dati emergono dallo studio intitolato “Intelligenza artificiale per la gestione dell’energia”, presentato dalla Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia (Fire), frutto di un anno di analisi approfondite sugli sviluppi, le barriere, le applicazioni e le politiche correlate all’adozione dell’intelligenza artificiale nel campo energetico.

Fra le aziende di media e grande dimensione, le tecnologie più diffuse riguardano l’analisi dati supportata dall’intelligenza artificiale (54%), dispositivi basati su machine learning (50%) e strumenti per l’analisi dei big data (46%). Al contrario, le soluzioni di IA personalizzate e altre applicazioni specifiche si attestano a circa il 24%, mostrando un uso più limitato.

Questo studio, realizzato nell’ambito della borsa di studio Bette Mebane, evidenzia come i principali vantaggi dell’intelligenza artificiale siano l’affidabilità, la riduzione dei costi e un incremento nell’efficienza energetica. Tra le difficoltà segnalate, emergono i costi elevati di implementazione, la carenza di personale specializzato e le problematiche legate alla sicurezza dei dati.

Per quanto riguarda il consumo energetico dei data center in Italia, questo si è attestato a circa 4,5 TWh nel 2024, con l’intelligenza artificiale responsabile tra il 15 e il 20% della domanda complessiva. Le previsioni indicano un aumento significativo entro il 2030, con consumi legati all’IA che potrebbero raggiungere i 10 TWh e una potenza richiesta che passerebbe da circa 0,5 a 2,6 GW, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Entro quella data, si stima che i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale supereranno il 20% della capacità totale dei data center italiani. Tuttavia, per realizzare risparmi energetici compresi tra 20 e 40 TWh, sarà fondamentale l’attuazione di politiche efficaci e mirate a supportare questa transizione.