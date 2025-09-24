TEC4I FVG ha celebrato i suoi 25 anni di attività con un evento intitolato “Direzione futuro – Visione, metodo, infrastrutture: 25 anni al fianco delle imprese e del territorio”, che ha raccolto la partecipazione di oltre 120 ospiti tra imprese, startup, istituzioni e partner.

La giornata ha offerto una panoramica sul percorso compiuto dall’hub, nato originariamente come Friuli Innovazione e oggi punto di riferimento per l’innovazione nella regione. L’organizzazione presenta un valore della produzione pari a 2,7 milioni di euro, ha registrato tre bilanci consecutivi in utile e conta un team di 25 professionisti con un’età media di 40 anni. I servizi offerti si concentrano in quattro aree specializzate: design e stampa 3D, tecnologie digitali, cybersecurity, finanza per l’innovazione e supporto alle nuove imprese.

Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG, ha sottolineato:

“La parola chiave dei nostri 25 anni è cambiamento continuo. Nato come centro di trasferimento tecnologico, ci siamo evoluti diventando un parco scientifico, un incubatore certificato e un motore di progetti europei. La nostra storia dimostra come sia possibile evolvere per rispondere alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, creando sinergie e collaborando con tutti gli attori coinvolti.”

Un momento cruciale nella crescita di TEC4I FVG è stato il passaggio a un modello focalizzato sui servizi, accelerato dalla riorganizzazione societaria che ha visto aumentare il ruolo di Regione Friuli Venezia Giulia e Confindustria Udine. Questa evoluzione ha reso TEC4I FVG un partner strategico per piccole e medie imprese, grandi aziende e startup.

Filippo Bianco, amministratore delegato, ha spiegato:

“La specializzazione è essenziale per creare valore. Non è possibile innovare ovunque, ma si può diventare un punto di riferimento in aree specifiche. Il nostro metodo è ‘test before invest’: permettiamo alle aziende di sperimentare prima di investire, così da ridurre i rischi e accelerare la crescita.”

Nel campo della cybersecurity, Giovanni Barbetta del team TEC4I FVG ha evidenziato l’aumento delle minacce informatiche:

“Secondo il rapporto Clusit 2025, il numero di attacchi informatici più gravi è cresciuto di sette volte tra il 2020 e il 2025. Le imprese manifatturiere rimangono tra i settori più colpiti, rappresentando il 15% degli attacchi.”