Durante le assemblee straordinarie delle società Funivie Buffaure spa e Catinaccio Impianti a Fune spa, i soci hanno approvato la fusione che darà origine a una nuova entità: la Catinaccio Buffaure spa Società Benefit. Si tratta di un modello societario innovativo per tutta la Val di Fassa, in Trentino, che nel proprio statuto integra la creazione di valore economico con l’obiettivo di generare benefici condivisi per la collettività, l’ambiente e il territorio circostante. Questo passaggio rappresenta un’importante tappa verso uno sviluppo più sostenibile e competitivo.

La fusione sarà formalmente stipulata entro la fine di novembre, una volta conclusi i termini per eventuali opposizioni. L’iniziativa nasce dall’intento di creare un polo impiantistico unitario nel cuore della valle, che sia in grado di affrontare le sfide future grazie alle sinergie di lungo periodo. In particolare, si punta a ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta turistica sia nella stagione estiva che invernale, favorendo una reale interconnessione tra le aree sciistiche con benefici diretti per turisti e comunità locali.

Entrambe le società coinvolte vantano solide performance economiche: la Catinaccio spa ha chiuso il 2024 con un fatturato di 11,5 milioni di euro, un utile netto di 425.000 euro e un patrimonio netto di 23,6 milioni di euro. Funivie Buffaure spa, invece, ha registrato un valore della produzione prossimo ai 7 milioni di euro, supportato da una crescita costante negli ultimi anni, soprattutto nella stagione estiva. L’utile netto è passato da 700.000 euro nel 2023 a quasi 2 milioni nel 2024, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 14 milioni di euro.

È previsto un piano di investimenti superiori ai 100 milioni di euro entro il 2028, destinati al rinnovo degli impianti, al potenziamento delle capacità di innevamento e alla realizzazione di collegamenti strategici come la tratta Pera-Pozza-Buffaure, fondamentale per migliorare la fruibilità del comprensorio.

Al momento dell’avvio ufficiale, la nuova società disporrà di un totale di 15 impianti di risalita, suddivisi tra i 9 del Catinaccio e i 6 del Buffaure, e impiegherà circa 120 persone tra dipendenti a tempo indeterminato e stagionali, sia per la stagione invernale che estiva. Il consiglio di amministrazione è composto da Claudio Bernard, Daniele Dezulian, Giulio Florian, Walter Florian, Christian Lorenz, Elisa Maccagni e Fabio Romelli. La carica di presidente e vicepresidente sarà designata in occasione della sottoscrizione dell’accordo finale.

Questa trasformazione rappresenta un importante passo strategico per consolidare e valorizzare l’offerta turistica della Val di Fassa, auspicando un impatto positivo sul territorio grazie a una gestione integrata e sostenibile delle risorse alpine.