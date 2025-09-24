Fini amplia la sua offerta di pasta fresca con una nuova referenza pensata per il crescente segmento dei consumatori intolleranti al lattosio. Dopo il successo del lancio della linea a febbraio, l’azienda introduce i Girasoli Robiola e Speck senza lattosio, confermando il suo impegno nel coniugare qualità, gusto e inclusione. Il nuovo prodotto, disponibile da ottobre 2025, si distingue per il suo ripieno goloso e per la scelta di ingredienti di alta qualità, come la robiola delattosata e lo speck.

Qualità italiana e filiera controllata

La nuova referenza rispecchia la filosofia di Fini: offrire pasta fresca di eccellenza, adatta a tutti. I Girasoli Robiola e Speck sono realizzati con farine e uova 100% italiane, provenienti da galline allevate a terra, garantendo così una filiera controllata e sostenibile. Con questo lancio, Fini arricchisce la sua gamma senza lattosio, che già include i Tortellini al prosciutto crudo, i Ravioli ricotta e spinaci e i Ravioli mozzarella e pomodoro, rispondendo in modo sempre più completo alle esigenze del mercato.