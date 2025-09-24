Eprcomunicazione S.p.A., società di comunicazione quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato di essersi aggiudicata la gara per la gestione dei servizi di ufficio stampa e media relations per il Gruppo CAP. Quest’ultimo, gestore del servizio idrico integrato nell’area metropolitana di Milano, è una delle principali utility pubbliche italiane focalizzate su sostenibilità, innovazione e transizione ecologica.

La partnership rafforza il suo posizionamento nel settore delle utility

L’incarico, di alto profilo, conferma la strategia di espansione di Eprcomunicazione. La partnership rafforza il suo posizionamento nel settore delle utility e nel mercato del Nord Italia, dopo la recente acquisizione milanese di Cernuto Pizzigoni and partners e l’apertura di una nuova sede a Vicenza.

“Essere stati scelti da Gruppo CAP è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta il riconoscimento del nostro impegno a supportare imprese e istituzioni nella costruzione di un dialogo trasparente ed efficace con l’opinione pubblica e i media”, ha dichiarato Paola Garifi, nella foto, Presidente di Eprcomunicazione. “CAP è un punto di riferimento nazionale per la gestione delle risorse idriche e per l’attenzione ai temi della sostenibilità e dell’innovazione: valori che condividiamo pienamente e che intendiamo valorizzare con strategie di comunicazione capaci di rafforzarne ulteriormente il posizionamento e la reputazione. Con questo prestigioso incarico si conferma ulteriormente la crescita del Gruppo su tutto il territorio nazionale, dopo la recente acquisizione della Cernuto Pizzigoni and partners a Milano e l’apertura della sede nel Nord est, a Vicenza.”