I risultati di un sondaggio realizzato da Toscana Tv a poche settimane dalle elezioni regionali indicano un calo significativo dell’affluenza, stimata intorno al 56%, un dato inferiore rispetto al 62% registrato nel 2020.

Il governatore uscente del Partito Democratico e candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, mantiene un vantaggio consistente con un gradimento superiore di 18 punti rispetto al suo sfidante di centrodestra, il sindaco di Pistoia e rappresentante di Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi. Nonostante ciò, la differenza di riconoscibilità tra i due elettori si è ridotta notevolmente, passando da 38 a 19 punti. Più complessa la situazione per la terza candidata, Antonella Bundu della coalizione Toscana rossa, che rischia di non ottenere seggi in Consiglio regionale.

L’indagine, condotta tra il 15 e il 19 settembre su un campione di mille cittadini toscani (70% attraverso metodo Cati e 30% Cami), conferma dunque le attuali dinamiche di potere in vista del voto imminente. Tuttavia emerge una novità sul tema della sicurezza e dell’immigrazione, a partire da un rilevamento effettuato a giugno e diffuso recentemente: circa il 55% dei rispondenti, pari a circa 1,7 milioni di toscani, si dichiara favorevole all’apertura di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) destinato ai migranti irregolari nel territorio regionale.

Questo aspetto, molto dibattuto negli ultimi giorni nel panorama politico toscano, potrebbe influenzare significativamente la fase finale della campagna elettorale. Nonostante ciò, il presidente uscente Giani mantiene solidamente il suo vantaggio, ottenendo il 58% di consenso e un ampio tasso di riconoscibilità pari al 98%, un aumento di tre punti rispetto al precedente sondaggio.

L’avversario di centrodestra, Tomasi, ha visto un importante balzo di riconoscibilità, che è passata al 79%, con un incremento di 22 punti rispetto ai dati precedenti, ma il suo consenso resta stabile intorno al 40%.

Più sfidante è invece la situazione di Bundu, la quale, pur vantando una riconoscibilità del 64%, raccoglie solamente il 2% di consensi, rendendo molto difficile la sua eventuale rimonta per ottenere un seggio nel Consiglio regionale.

L’attuale dibattito politico in Toscana evidenzia un particolare interesse nella soglia minima del 5% necessaria per eleggere almeno un rappresentante nel prossimo Consiglio regionale.

Nel dettaglio, all’interno della coalizione di centrosinistra, il Partito Democratico (Pd) è stimato intorno al 35% delle preferenze. Seguono, a distanza, l’Associazione per la Valorizzazione Sociale (Avs) e la lista civica Casa riformista di Giani, entrambe collocate a una quota approssimativa dell’8%, contendendosi la seconda posizione. Il Movimento 5 Stelle (M5s) si posiziona ultimo tra i partiti della coalizione con un 6,5%.

La situazione appare più definita nel centrodestra: Fratelli d’Italia (FdI) guida con il 23%, seguito da Forza Italia (FI) al 9,5% e dalla Lega al 4,5%. Chiudono la lista civica È ora! di Tomasi con il 2%, poco sopra la formazione Noi Moderati con l’1,5%.

Opinioni sulla creazione del CPR in Toscana

I dati più significativi emergono dall’analisi sull’eventuale realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in Toscana. Il 34% degli intervistati si dichiara favorevole, ma condiziona il proprio consenso a una gestione trasparente, al rispetto dei diritti umani e a controlli adeguati. Il 21% è invece favorevole senza riserve.

Il 45% degli intervistati si mostra contrario, suddiviso tra chi ritiene che i CPR generino principalmente problematiche (25%) e chi li giudica inefficaci o non rispettosi della dignità umana (20%). Emblematico è il paradosso che, nonostante il 55% sostenga l’apertura di un CPR, solo il 40% sarebbe disposto ad ospitarlo nel proprio comune.

Il quadro cambia radicalmente se si parla di Centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati: il 69% degli intervistati (42% con riserva, 27% senza) si dichiara favorevole e, riguardo alla loro localizzazione, il 54% è disponibile ad accoglierli nel proprio territorio comunale.

Priorità percepite dagli elettori

Tra le urgenze percepite, la sanità si conferma la priorità assoluta, indicata dal 62% degli elettori con un margine molto ampio rispetto ad altre questioni. Seguono a grande distanza l’occupazione (16%), la riduzione della criminalità (16%), le politiche sociali rivolte ai giovani (14%) e lo sviluppo economico e il rilancio della regione (13%).