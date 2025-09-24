Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha partecipato questa mattina ad Aversa alla presentazione dei nuovi convogli per la tratta Aversa-Piscinola, gestita dall’EAV il cui presidente, Umberto De Gregorio, era al suo fianco.

Nel corso dell’evento, il governatore ha sottolineato l’importanza del lavoro finora svolto, definendolo “straordinario” e auspicando che il 1% ancora da completare venga portato a termine da chi succederà a lui. Ha espresso l’auspicio che l’attenzione rimanga concentrata sull’impegno lavorativo piuttosto che sulle divisioni politiche.

Vincenzo De Luca ha dichiarato:

“È un lavoro straordinario quello che abbiamo messo in cantiere e che stiamo realizzando. E che ci auguriamo che sia, per l’uno per cento del 99 per cento che abbiamo realizzato, completato da chi verrà dopo chi vi sta parlando.”

Il presidente ha poi aggiunto:

“Ci auguriamo ovviamente che rimanga la concentrazione sul lavoro, non sulle pippe della politica politicante o sulle scemenze delle bandierine demagogiche. Ci auguriamo che chi verrà, rimanga concentrato sulle cose sul lavoro immenso che è stato fatto. Perché questo davvero cambia il modo di vivere dei nostri concittadini e della nostra comunità.”

Un investimento strategico nel trasporto pubblico

L’iniziativa di potenziare la tratta ferroviaria Aversa-Piscinola rappresenta un passo significativo per migliorare la mobilità nella regione. I nuovi treni, moderni e più efficienti, favoriranno una connessione più fluida tra diverse aree urbane e contribuiranno a decongestionare il traffico su gomma.

La gestione affidata all’Ente Autonomo Volturno (EAV) riflette l’impegno della Regione a valorizzare le risorse locali per fornire servizi pubblici di qualità, in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più dinamica.

Riflessioni sulla politica e sul futuro

Le parole di De Luca hanno avuto anche una forte connotazione politica, mettendo in evidenza la necessità di superare le divisioni e le polemiche che spesso caratterizzano il dibattito pubblico. Il richiamo alla concretezza e al lavoro come elementi centrali per il progresso della comunità incarna un messaggio di responsabilità verso il futuro.

L’approccio adottato dal governatore sottolinea la volontà di costruire un’eredità duratura, che possa essere portata avanti dalle amministrazioni che seguiranno, senza cadere nelle trappole del populismo o delle dispute ideologiche fine a sé stesse.

In questa prospettiva, l’attenzione verso lo sviluppo infrastrutturale e i servizi per i cittadini si configura come una strategia fondamentale per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita nella regione.