A dieci anni dalla sua adozione, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU si trova a un bivio cruciale. Nonostante le ambiziose premesse di giustizia e responsabilità comune, il bilancio è tutt’altro che positivo: solo il 30% degli obiettivi è in linea con i traguardi fissati, come sottolineato da Enrico Giovannini, nella foto, direttore scientifico di Asvis. Il documento, che include 17 obiettivi e 169 target, doveva rappresentare una svolta globale, ma ha incontrato ostacoli significativi, dalla pandemia alle guerre, fino a una reazione politica contraria alla transizione ecologica.

I nazionalismi frenano la cooperazione globale

Le difficoltà non sono solo legate a eventi esterni, ma anche a un crescente scetticismo verso il multilateralismo. L’attuale amministrazione americana, guidata da Donald Trump, ha espresso una forte critica alle “istituzioni globaliste” come l’ONU, accusandole di inefficacia. “Scrivono lettere, ma le parole non risolvono i conflitti”, ha affermato il presidente USA, che ha già ritirato il suo Paese dall’Accordo di Parigi sul clima e dall’Organizzazione mondiale della sanità. Queste azioni, insieme allo smantellamento dell’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), riflettono una chiara tendenza isolazionista che, secondo Ivana Borsotto, presidente di Focsiv, ha inferto un duro colpo ai concetti di cooperazione. “La crisi economica e i nazionalismi hanno inferto un duro colpo ai concetti di cooperazione e di multilateralismo,” evidenzia Borsotto.

La risposta europea tra promesse e tagli

Di fronte all’arretramento degli Stati Uniti, l’Europa è chiamata a farsi carico della leadership. Giovannini sostiene che “i Paesi dell’Ue e l’Unione nel suo complesso devono provare per motivi geopolitici e anche per interessi economici e sociali a compensare quello che stanno facendo gli Stati Uniti.” Tuttavia, i segnali sono contrastanti: “Purtroppo osserviamo che anche molti Paesi europei stanno tagliando le risorse per la cooperazione internazionale,” denuncia Giovannini, sottolineando il rischio che i nuovi investimenti in difesa possano peggiorare ulteriormente questa situazione. Borsotto rafforza questo punto, affermando che “in un momento in cui gli Stati Uniti escono dall’Organizzazione mondiale della sanità, dalla Corte penale internazionale e dal Patto di Parigi per il clima e tagliano i fondi per lo sviluppo, l’Europa può e deve avere un ruolo da protagonista.”

Un futuro in bilico

Gli operatori di Focsiv, presenti in circa 80 Paesi, sono “testimoni diretti del fatto che nel mondo le disuguaglianze stanno aumentando, per gli effetti delle crisi climatiche, delle devastazioni e delle guerre che stanno distruggendo intere comunità.” La via per il progresso è ancora lunga, e secondo Borsotto, “l’Agenda 2030 è anche il riferimento per ciascun Paese e territorio perché solo se ciascuno fa la propria parte potremo raggiungere un progresso globale.” In gioco c’è il rispetto di un impegno storico, come quello di destinare lo 0,7% del reddito all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, promessa che garantisce il diritto a cibo, acqua pulita, cure mediche e istruzione per tutti.