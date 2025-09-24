Il cicloturismo si conferma un asset strategico per l’Italia e in particolare per il Veneto, che ottiene un lusinghiero 8,3 su 10 nel gradimento dei cicloturisti, superando la media nazionale di 8. Il dato emerge dal “V Rapporto sul cicloturismo: trend nazionali e focus sul Veneto” curato da Isnart. Il giudizio positivo premia l’accoglienza, la ristorazione e la qualità enogastronomica, che ottengono un punteggio di 8,2. A frenare l’entusiasmo sono solo i trasporti locali, valutati con un più debole 7,1. Il settore muove un giro d’affari di 9,8 miliardi di euro in Italia, rappresentando il 10% del turismo totale.

Il cicloturista tipo e la ciclovia Garda-Venezia sotto la lente

Il rapporto, con un focus specifico sulla ciclovia Garda-Venezia, traccia l’identikit del cicloturista: per l’87% dei casi, un uomo di età compresa tra 45 e 60 anni, con un’occupazione e una situazione economica media. Viaggia prevalentemente in solitaria (62%) o in coppia, alloggiando in hotel o B&B. Sceglie la destinazione per la bellezza del paesaggio e la manutenzione del percorso. Le criticità riscontrate riguardano il trasporto ferroviario dedicato, la segnaletica e la mancanza di app dedicate. Le sue spese sono significative: in media, un cicloturista straniero spende 70 euro per l’alloggio e 132 euro in altre attività (ristorazione, acquisti, cultura).

Veneto, tra eccellenza e sfide

Il Veneto si conferma leader, vantando il 15% dei cicloturisti italiani e una rete di 1.430 chilometri di percorsi. Antonio Santocono, presidente di Unioncamere del Veneto, ha sottolineato l’importanza di questo settore, confermando l’impegno del sistema camerale nel supportare le imprese locali e nel collaborare con la Regione per lo sviluppo di una gestione integrata e sostenibile del turismo. Un approccio strategico e concertato, che mira a superare le attuali lacune per valorizzare appieno le potenzialità del cicloturismo. Antonio Santocono, presidente di Unioncamere del Veneto, ha commentato: “si sta rivelando sempre più strategico a livello regionale per questo negli ultimi tre anni il sistema camerale veneto, grazie ai finanziamenti del fondo perequativo e alla collaborazione con VenicePromex, ha supportato le imprese del settore con un programma di eventi dedicati al cicloturismo e al turismo sostenibile. Siamo anche impegnati da tempo a fianco della Regione come partner nella progettazione dello sviluppo strategico del turismo veneto e stiamo dialogando con molte Ogd del territorio per trasformale da tavoli di concertazione a organizzazioni in grado di gestire tutte le funzioni principali di accoglienza grazie a una gestione e promozione integrata tra pubblico e privato. Una direzione necessaria per rispondere efficacemente alla sfida di una gestione concertata e sostenibile del turismo veneto.”