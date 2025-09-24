La Cgil condanna con fermezza “i gravissimi e ripetuti attacchi avvenuti nella notte contro la Global Sumud Flotilla” e sollecita il governo a intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo e per assicurare il completamento della missione umanitaria.

Il sindacato annuncia inoltre la sua presenza al presidio previsto oggi a Montecitorio alle ore 14, invitando tutte le strutture e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà previste in tutto il Paese.

In caso di ulteriori aggressioni, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali, la Cgil si dichiara pronta a proclamare con rapidità uno sciopero generale.

Un rappresentante del sindacato di base Usb ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio indetta dal Global Movement to Gaza Italia, l’avvio di un’agitazione permanente e un nuovo sciopero generale senza preavviso. “La parola d’ordine sarà ‘blocchiamo tutto’ in tutto il Paese”, ha dichiarato, aggiungendo che a Roma piazza dei Cinquecento sarà un presidio permanente per Gaza, e che analoghe iniziative saranno organizzate in almeno 100 piazze italiane.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha commentato l’annuncio con parole dure: “Da irresponsabili. Non permetteremo che blocchino il Paese e lo conducano nel caos”, riferendosi all’agitazione permanente promossa dal sindacato di base e alla proclamazione dello sciopero.

PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ha condannato con fermezza l’attacco subito dalla Sumud Flotilla durante la notte, avvenuto mediante l’uso di droni, contro una protesta pacifica e legittima.

Ha inoltre espresso apprezzamento per la decisione del ministro Giorgio Crosetto di inviare una nave italiana per soccorrere i connazionali coinvolti, sottolineando che il governo ha il dovere inderogabile di tutelare i cittadini in ogni circostanza, specialmente in situazioni di violenza così grave.

PierPaolo Bombardieri ha aggiunto:

“Una volta identificati i responsabili o i Paesi implicati nell’attacco, chiediamo al governo italiano di agire con determinazione e tempestività a livello diplomatico, adottando tutte le misure necessarie. Questo episodio rappresenta una palese violazione dei più elementari principi del diritto internazionale – se ancora questi valori esistono – che costituiscono la base della convivenza pacifica tra i popoli.”

Ha infine rivolto un appello diretto alla presidente del Consiglio affinché prenda una posizione chiara e immediata, collocando il nostro Paese “dalla parte giusta della storia”.

Conclude Bombardieri:

“Ciò che accade a Gaza va oltre colori o bandiere politiche: è una questione di umanità e di principi universali che dovrebbero unire ognuno di noi.”