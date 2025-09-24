Si è acceso un delicato confronto all’interno della Provincia riguardo alla proposta di un posto in giunta rivolta a Matilde Tura, capogruppo del Partito Democratico di Treviglio. L’offerta è stata fatta dal sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, consigliere provinciale per Forza Italia.

Ieri pomeriggio, nelle stanze degli uffici di via Tasso, si è svolto un lungo incontro tra Bolandrini, il presidente provinciale Pasquale Gandolfi e il segretario provinciale del PD, Gabriele Giudici, volto a discutere della questione.

Il confronto è iniziato alcune settimane fa, quando il sindaco di Caravaggio ha direttamente avanzato a Tura la proposta per ricoprire un ruolo in Giunta, lasciandole libertà di informare il partito democratico. A seguito di ciò, la capogruppo ha coinvolto sia il segretario provinciale che il circolo locale di Caravaggio.

Nel frattempo, i rapporti tra Bolandrini e il circolo si erano già sensibilmente raffreddati, soprattutto perché il sindaco lamentava una scarsa supporto da parte del Partito Democratico durante la sua candidatura a consigliere provinciale. Storicamente, Bolandrini era stato eletto con il centrosinistra nel 2016 e confermato nel 2021, ma il clima è ulteriormente peggiorato nel 2024 quando ha scelto di ricandidarsi con Forza Italia.

Da quel momento, si è aperto un difficile periodo di convivenza all’interno del consiglio provinciale, segnato da distanze politiche ma senza una rottura definitiva. Tuttavia, l’iniziativa rivolta a Tura sembra voler rappresentare da parte di Bolandrini un tentativo di apertura e riconciliazione.

La proposta, però, ha incontrato l’opposizione netta del circolo di Caravaggio, soprattutto per via della modalità con cui è stata avanzata e della scelta stessa del nome di Tura, che è anche moglie del segretario regionale di Forza Italia, il deputato Alessandro Sorte. Il circolo locale ha manifestato un forte disappunto riguardo al fatto di vedersi imporre un accordo già confezionato.

Il segretario di Caravaggio, Mirko Gatti, ha dichiarato:

«Se Bolandrini desidera aprire un canale di dialogo, siamo sempre disponibili. Tuttavia, una semplice ratifica non può essere considerata una reale interlocuzione».

La reazione è stata ancora più critica da parte del circolo di Treviglio, che in una riunione lo scorso 9 settembre ha sollevato dubbi e preoccupazioni. Nello specifico, i membri temono che l’ingresso di una figura proposta da un altro partito possa influenzare indebitamente le decisioni del PD, ledendo le autonomie del partito stesso.

Il contesto politico e le implicazioni

Questa situazione espone le tensioni interne al campo politico locale, fragilizzato anche dai cambi di alleanze e dalle scelte individuali che incidono sulle strategie dei partiti. Il ruolo delle giunte provinciali e comunali è centrale nella gestione degli enti locali e rappresenta spesso uno specchio delle dinamiche più ampie tra le forze politiche.

In questo senso, la proposta di nomina di Tura non è solo una questione personale o locale, ma anche un riflesso delle sfide di coesione che il Partito Democratico deve affrontare nelle province, soprattutto di fronte a figure emergenti provenienti da schieramenti avversari come Forza Italia.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di negoziazioni politiche che spesso caratterizzano la vita amministrativa a livello territoriale, dove il dialogo fra partiti e candidati è essenziale per garantire stabilità e rappresentanza.

Possibili sviluppi futuri

Il recente incontro a via Tasso lascia intendere che il confronto è tutt’altro che chiuso. La volontà di mantenere un rapporto civile e operare un accordo condiviso pare essere il principale obiettivo delle parti coinvolte, al netto di dissensi e diffidenze.

Ora la palla torna al Partito Democratico provinciale e ai suoi circoli, chiamati a valutare non solo la proposta specifica ma anche il più ampio scenario politico. Sarà importante monitorare come proseguiranno le trattative e se si riuscirà a trovare una sintesi che permetta di superare le divergenze.

Resta inoltre da capire in che modo questa vicenda influirà sul bilanciamento delle forze interne e sulle future candidature nelle prossime tornate elettorali, considerando anche la posizione di Bolandrini e la relazione con il segretario provinciale Giudici.

Si è sviluppato un acceso dibattito terminato con un ultimatum: «Se Tura dovesse accettare l’assessorato — ha chiarito la segretaria Mariagrazia Morini — il circolo potrebbe decidere di chiedere a lei di rinunciare al ruolo di capogruppo». Tura, tuttavia, ha difeso la proposta di Bolandrini rilanciandola verso Giudici. Quest’ultimo ha respinto la palla con un comunicato severo, sottolineando che la decisione non spettasse a lui, bensì ai circoli. Ha inoltre precisato che, data la formulazione della proposta, un iscritto avrebbe potuto rispondere solamente con un «No, grazie».

La questione sembrava risolta? Tutt’altro. Tura attendeva una presa di posizione ufficiale mentre si attivavano i riferimenti istituzionali del Partito Democratico. Così, giovedì scorso, si è svolto un incontro a cui hanno partecipato Gandolfi, il consigliere regionale Davide Casati, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e il responsabile degli enti locali Daniele Pinotti. Durante la riunione si è proposto di riesaminare la questione, preoccupati non solo per l’alleanza a Caravaggio, ma anche per l’intesa che attualmente sostiene la Provincia, formata da Pd, Lega e Forza Italia.

Dal punto di vista politico, inoltre, si guarda con particolare attenzione al prossimo rinnovo del Consiglio di via Tasso, dove i dem puntano a mantenere il centrodestra diviso, cercando un’intesa preferenziale con Forza Italia. Nonostante ciò, le possibilità che il centrodestra rimanga frammentato appaiono limitate.

Le posizioni contrastanti all’interno del partito

A supporto di Giudici, la vicesegretaria Alessandra Bortolotti, il vicesegretario regionale Matteo Rossi e il consigliere regionale Jacopo Scandella hanno ribadito le perplessità riguardo a possibili interferenze e strumentalizzazioni politiche, sottolineando che la decisione finale spetti comunque ai dem di Caravaggio.

La riunione si è conclusa con la proposta di Gandolfi di organizzare un incontro tra Bolandrini e Giudici. Il confronto, avvenuto ieri, non ha però prodotto cambiamenti nelle rispettive posizioni dei protagonisti, che si sono impegnati a un nuovo incontro da svolgersi però direttamente a Caravaggio, questa volta con la partecipazione del circolo locale.