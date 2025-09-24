Le borse europee mostrano segni di debolezza a metà giornata, segnate da un clima di crescente incertezza riguardo alle prospettive dei tassi d’interesse negli Stati Uniti. L’indice principale dell’area euro, lo Stoxx 600, registra un calo dello 0,25%, con il settore automobilistico particolarmente penalizzato. Al contrario, i futures sui principali indici americani segnalano un’apertura positiva a Wall Street.
A Milano, il Ftse Mib cede lo 0,25%, con la società Stellantis in calo del 3,2%. Secondo quanto riportato da Les Echos, il gruppo automobilistico mette in programma una sospensione temporanea delle attività in sei stabilimenti europei nel mese prossimo. In controtendenza, il titolo di Leonardo avanza del 3,83%, trainato dall’ottimismo del settore della difesa dopo che Donald Trump ha confermato l’impegno degli Stati Uniti a continuare a fornire armi alla NATO.
Negli altri principali mercati europei, Francoforte mostra una leggera flessione dello 0,07%. L’indice Ifo, che riflette la fiducia delle imprese tedesche, è sceso a 87,7 punti a settembre, rispetto agli 88,9 di agosto, evidenziando qualche segnale di cautela nell’economia tedesca. Parigi perde lo 0,38%, Madrid registra un calo dello 0,02%, mentre Londra segna un -0,09%.
Il differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi supera gli 81 punti base, mentre il differenziale negativo con i titoli francesi OAT si attesta a 1,3 punti base. Il rendimento del decennale italiano si porta al 3,55%, mentre quello francese raggiunge il 3,57%.
Nel mercato delle materie prime, l’oro si mantiene stabile intorno a 1.764 dollari l’oncia. Il prezzo del petrolio mostra un rialzo, con il WTI sopra i 64 dollari al barile (+1,1%) e il Brent oltre i 68 dollari (+1%). Il gas naturale registra invece un calo dello 0,7%, pur mantenendosi sopra i 32 euro per megawattora.
Sul fronte dei cambi, l’euro si indebolisce e viene scambiato a 1,1748 dollari.