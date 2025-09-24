Le borse dell’Asia e del Pacifico mostrano un andamento debole, influenzate dalle perdite subite durante la notte a Wall Street. Il contesto è segnato da un crescente clima di incertezza riguardo alle future decisioni sui tassi di interesse negli Stati Uniti, con i titoli tecnologici che hanno ceduto terreno dopo i significativi progressi registrati nelle settimane precedenti.

Il sentiment negativo è stato ulteriormente aggravato dai dati deludenti provenienti dal Giappone, dove l’indice dei responsabili degli acquisti è risultato sotto le aspettative, e dall’inflazione in Australia, superiore alle previsioni, elementi che hanno pesato sull’umore generale dei mercati azionari della regione.

Una nota positiva giunge però dalle azioni cinesi, che hanno registrato lievi incrementi trainati da un rinnovato ottimismo sulla possibilità di ulteriori misure di stimolo economico da parte di Pechino. Anche i titoli tecnologici cinesi hanno invertito la rotta, recuperando parte delle perdite accumulate all’inizio della settimana.

Nel corso delle contrattazioni, l’indice di Shanghai segna un rialzo dello 0,76%, Shenzhen avanza dell’1,23% mentre Hong Kong cresce dell’1,16%. Contrariamente, Tokyo rimane sostanzialmente stabile con un minimo +0,12%. In ribasso risultano invece le piazze di Seul con -0,51% e di Sydney che perde lo 0,92%.

I future europei aprono in territorio negativo, mentre quelli statunitensi mostrano segnali positivi in avvicinamento all’apertura delle borse di New York. Tra gli appuntamenti macroeconomici, dalla Germania è atteso l’indice Ifo, indicatore chiave sulla fiducia delle imprese, mentre dagli Stati Uniti si attendono dati che indicherebbero una ripresa nelle vendite di nuove abitazioni, accompagnati dalle rilevazioni dell’agenzia per l’energia sulle scorte di petrolio greggio.