Sul profilo social del deputato Alessandro Urzì, esponente di Fratelli d’Italia, è comparsa una minaccia di morte: la frase «Urzì crepa». Questo messaggio è stato scritto da un utente che ha giudicato esagerato il commento del parlamentare in seguito a un episodio di vandalismo avvenuto a Bolzano tra la notte del 21 e 22 settembre.

Il deputato aveva definito l’atto, che ha coinvolto la scalinata del municipio imbrattata con vernice rossa e la frase «22 vermi» (un riferimento ai consiglieri comunali che non hanno votato una mozione su Gaza), come una «barbarie e un atto intimidatorio». Queste parole hanno suscitato la reazione negativa dell’utente, che ha scelto la minaccia come risposta pubblica.

La Replica di Alessandro Urzì

Alessandro Urzì ha risposto immediatamente alla minaccia, riaffermando la propria posizione:

«Non arretrerò di un millimetro di fronte a quella parte di sinistra sempre più orientata a cercare lo scontro fisico, come troppe piazze italiane hanno dimostrato».

Successivamente, il deputato ha lanciato anche un appello a un confronto più sereno e partecipato, auspicando una riflessione collettiva:

«È necessario che si torni a misurare con attenzione gesti, parole e azioni. Fermiamo questa escalation di odio che sta attraversando la nostra società».

Precedenti Minacce e Contesto

Non è la prima volta che Alessandro Urzì riceve minacce di questo tipo. Nel 2021, quando ricopriva ancora il ruolo di consigliere provinciale in Alto Adige, gli arrivò una lettera anonima proveniente dalla Germania, contenente un avvertimento severo:

«Basta attacchi agli Schützen altrimenti il sangue italiano scorrerà sulle strade dell’Alto Adige».

In quella circostanza, Urzì aveva deciso di agire ufficialmente chiedendo al Consiglio provinciale la sospensione dei finanziamenti pubblici alle associazioni degli Schützen, gruppi che si rifanno alle tradizioni dei bersaglieri tirolesi.