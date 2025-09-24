La giunta comunale di Bolzano ha deciso di anticipare la restituzione di una parte dei posti letto degli affittacamere alla Provincia con l’obiettivo di alleviare la pressione sul mercato degli alloggi privati e riequilibrare l’offerta residenziale nella città.

Attraverso una delibera che tiene conto sia delle esigenze turistiche sia delle necessità abitative della popolazione locale, l’amministrazione comunale ha adottato un provvedimento fondamentale per regolare il contingente di posti letto disponibili sul territorio. Questa misura rispetta la normativa provinciale vigente in materia di turismo e accoglienza, e nasce dall’esigenza di adeguare la capienza ricettiva alle numerose istanze pervenute nel 2024, oltre che di riallocare in modo efficiente i posti letto liberati dalla cessazione di alcune attività.

Il quadro normativo e i limiti stabiliti

La legge provinciale denominata «territorio e paesaggio» del 2018 stabilisce un tetto massimo di posti letto a livello comunale, differenziando tra categorie come alberghi, affittacamere e agriturismi. Nel 2023, con una delibera provinciale specifica, per Bolzano è stato confermato un contingente complessivo di 229 posti letto da assegnare nell’arco di dieci anni. La suddivisione di maggio 2023 ha riservato 209 posti al settore alberghiero, 20 agli agriturismi e nessuno agli affittacamere.

Nel corso del 2024, invece, si sono liberati 96 posti letto, tutti appartenenti alla categoria degli affittacamere e degli appartamenti ammobiliati per le vacanze. Di questi, 91 posti risultavano disponibili per una nuova assegnazione.

Richieste di nuovi posti letto e redistribuzioni

Nello stesso anno sono giunte 28 richieste per nuovi affittacamere e due per il settore alberghiero. La giunta ha quindi deciso di destinare 33 posti agli affittacamere, mentre i restanti 58 posti, non potendoli assegnare alla stessa categoria per mancanza di ulteriori domande, sono stati distribuiti tra gli altri settori: 38 posti per gli alberghi e 9 per gli agriturismi.

Inoltre, 11 posti letto sono stati restituiti anticipatamente alla Provincia, uniti ai 5 già previsti dalla normativa vigente. Questa restituzione è finalizzata a mitigare la pressione sugli alloggi privati, con l’intento di rendere nuovamente disponibili più appartamenti per i residenti.

Secondo gli ultimi dati raccolti da Astat, Bolzano conta complessivamente 2.938 posti letto nelle strutture alberghiere mentre gli alloggi privati ammontano a 1.380 unità. Considerando anche campeggi, agriturismi e residence, il totale si attesta a 5.359 posti letto nella città.