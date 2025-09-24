Avio USA e Raytheon (gruppo RTX) rafforzano la loro partnership strategica. Le due aziende hanno sottoscritto un nuovo ordine d’acquisto del valore fino a 26 milioni di dollari per far progredire lo sviluppo e la produzione del motore a doppia spinta Mk 104. Questo motore è un componente cruciale della linea missilistica Standard Missile di Raytheon.

L’accordo arriva a poco più di un anno dal contratto iniziale per le attività ingegneristiche preliminari. I fondi saranno utilizzati per supportare il progetto fino alla Critical Design Review, l’acquisto di materiali a lungo termine e l’accelerazione della capacità produttiva dei motori a propellente solido. Questa mossa mira a garantire la resilienza e la disponibilità della catena di fornitura.

Massima capacità produttiva per i missili

L’obiettivo principale di Raytheon è l’espansione della propria catena di fornitura, introducendo una seconda fonte per componenti vitali. Come dichiarato da Barbara Borgonovi, presidente Naval Power di Raytheon, “Quest’ordine di acquisto rappresenta un passo importante nell’espansione della nostra catena di fornitura per garantire la resilienza e la disponibilità del motore Mk 104. Implementando strategicamente una seconda fonte per componenti critiche, non solo miglioriamo la nostra capacità di soddisfare la domanda dei clienti, ma rafforziamo anche la nostra capacità produttiva per la linea degli Standard Missile.”

Prima di questo accordo, le due aziende avevano già completato con successo la System Requirements Review e la Preliminary Design Review, gettando le basi per le fasi successive di sviluppo e produzione.

Il ruolo di Avio

Avio USA e la sua casa madre, Avio S.p.A., sono al centro di questo progetto. James Syring, CEO di Avio USA, ha sottolineato l’importanza del lavoro: “Siamo orgogliosi di continuare il nostro lavoro sul motore Mk 104, così importante per gli Stati Uniti e i nostri alleati. Non vediamo l’ora di portare avanti il motore fino alla piena qualificazione e alla produzione futura.”

Anche Giulio Ranzo, nella foto, CEO di Avio S.p.A., ha ribadito l’impegno dell’azienda: “Avio è lieta di supportare Avio USA nelle attività sul motore Mk 104, mettendo a disposizione la propria consolidata esperienza nell’ingegneria dei motori a propellente solido, nella caratterizzazione dei materiali, nei test di laboratorio e di accensione, nell’approvvigionamento e nell’integrazione dei motori, con l’obiettivo ultimo di sostenere la capacità accelerata di Raytheon di consegnare ai propri clienti finali.”