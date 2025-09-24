Ryanair ha deciso di eliminare le carte d’imbarco cartacee, una scelta che, secondo Assoutenti, comporterà costi aggiuntivi a carico dei passeggeri. La compagnia aerea irlandese ha annunciato che dal 12 novembre il check-in sarà possibile solo attraverso carte d’imbarco digitali, ma non ha chiarito a quanto ammonteranno gli oneri per chi si presenterà al gate senza il documento digitale.

Consultando il sito della compagnia, si legge che “Se non esegui il check-in online almeno 2 ore prima dell’orario di partenza previsto, ti sarà addebitato un supplemento per il check-in in aeroporto”. Tale supplemento, evidenzia l’associazione consumatori, è fissato nel tariffario ufficiale di Ryanair e può raggiungere i 55 euro per passeggero (30 euro per voli da Spagna, 40 euro per quelli da Austria), un importo che supera spesso il prezzo di molti biglietti venduti dall’azienda.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, commenta:

“Siamo favorevoli all’eliminazione dei documenti cartacei per ridurre sprechi e impatto ambientale, ma imporre tasse a chi non si adegua è penalizzante per i consumatori. Pensiamo agli anziani meno avvezzi alla tecnologia o a chi si ritrova senza smartphone funzionante in aeroporto, per batteria scarica o malfunzionamenti. Addebitare loro costi che possono superare ampiamente il prezzo del biglietto è ingiusto. Ryanair dovrebbe garantire politiche tariffarie più flessibili ed eque.”

Questa decisione di Ryanair pone di nuovo l’attenzione sul delicato equilibrio tra innovazione digitale e tutela del consumatore, soprattutto in un settore strategico come quello del trasporto aereo. Una gestione attenta delle esigenze di tutti i viaggiatori, inclusi quelli con minori competenze tecnologiche o limitazioni pratiche, appare fondamentale per evitare disparità e penalizzazioni ingiustificate.