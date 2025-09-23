A fine settembre sarà lanciato il portale Italia Semplice, un’iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione pensata per fornire a imprese e cittadini un punto di riferimento chiaro e accessibile sulle procedure di semplificazione già in vigore.

Paolo Zangrillo, ministro del settore, ha spiegato durante un’intervista a Urania Tv che il portale permetterà agli utenti, con pochi e semplici clic, di consultare tutte le semplificazioni operative, organizzate per comparti quali artigianato, industria, ambiente, commercio ed energia rinnovabile.

Il sito offrirà inoltre dettagliate spiegazioni riguardo alle normative vigenti e alle nuove disposizioni introdotte, rappresentando uno strumento dinamico e trasparente volto a rendere più comprensibile un ambito spesso articolato e complesso.

Paolo Zangrillo ha sottolineato che finora sono state approvate 300 procedure di snellimento burocratico, di cui 261 già recepite dall’Unione Europea, evidenziando il significativo impegno per promuovere la semplificazione a livello nazionale e comunitario.