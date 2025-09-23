L’economia globale sta entrando in una fase strutturale definita da un “nuovo contesto economico” caratterizzato da continue perturbazioni e da una crescente frammentazione. Questo scenario è segnato dall’intensificarsi dei dazi, dall’incertezza politica, da un rapido progresso tecnologico e, nelle economie avanzate come gli Stati Uniti e l’Europa, dall’alto livello di debito. Di conseguenza, la crescita prevista sarà più contenuta: stagnante per Usa ed Europa, moderata per la Cina, e più dinamica per regioni come il Medio Oriente, il Nord Africa, il Sudest asiatico e il Pacifico.

Queste risultanze emergono dal rapporto Chief Economists’ Outlook redatto dal Forum Economico Mondiale, che si basa su consultazioni e indagini effettuate tra i principali economisti di istituzioni pubbliche e private. Secondo il report, in Europa il 40% degli economisti prevede una crescita contenuta, accompagnata nel 74% dei casi da politiche fiscali più espansive e da un’inflazione percepita come bassa o moderata (88%). Negli Stati Uniti, invece, il 52% degli esperti si attende una crescita debole o molto debole, mentre il 59% di loro prevede un’inflazione elevata accompagnata da un allentamento delle politiche monetarie.

Nel complesso, il 72% degli economisti si aspetta un indebolimento della crescita globale nel prossimo anno, dovuto a cambiamenti significativi nel commercio internazionale, nelle politiche fiscali e nella gestione del debito. Circa il 70% degli intervistati ritiene che il livello di perturbazione nel commercio mondiale sia “molto elevato”, mentre l’80% osserva un aumento dei rischi di debito nelle economie avanzate, una dinamica storicamente tipica delle economie emergenti.

Nonostante oltre la metà degli economisti (52%) consideri “improbabile” una crisi economica grave a breve termine nelle economie sviluppate, l’85% mette in guardia sul fatto che qualsiasi shock potrebbe causare effetti sistemici di ampia portata.

Contesto e Implicazioni a Lungo Termine

Questa visione riflette un contesto economico internazionale caratterizzato da liquidità più contenuta e da un approccio più cautelativo nelle politiche economiche. Le persistenti tensioni commerciali e le incertezze politiche, soprattutto relative alle relazioni tra grandi aree economiche, rendono più complessa la pianificazione economica e la crescita sostenibile.

Per le istituzioni finanziarie e i governi, questa situazione impone un’attenta gestione del debito e una politica monetaria flessibile che possa contrastare gli shock esterni senza compromettere la stabilità dei mercati. La previsione di una crescita contenuta nelle economie avanzate, combinata con performance più solide in alcune aree emergenti, potrebbe contribuire a una riorganizzazione degli equilibri economici globali nei prossimi anni.

In questo quadro, la capacità di adattamento tecnologico e la governance internazionale assumono un ruolo cruciale per sostenere la stabilità e favorire una crescita inclusiva e sostenibile.