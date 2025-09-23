Roberto Vannacci ha risposto con disponibilità all’invito rivolto da Luca Zaia, presidente del Veneto, durante l’incontro a Pontida, dove gli era stato chiesto di «diventare leghista». In visita a Venezia, Vannacci ha dichiarato che i suoi valori sono perfettamente allineati a quelli del partito.

La mattinata veneziana di Vannacci è iniziata di buon’ora in Piazza San Marco, davanti alla Basilica, dove è stato accolto dall’assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Da lì si è diretto in Prefettura per un breve incontro con Darco Pellos. Il suo giro si è concluso poco dopo in Lista di Spagna, dove, prima di partecipare a un convegno dedicato al patentino civico linguistico, ha scattato un selfie con alcuni giovani che lo hanno riconosciuto e ha espresso la sua posizione riguardo alla candidatura per la presidenza della Regione Veneto.

Vannacci ha sottolineato il sostegno alla candidatura di Alberto Stefani per il centrodestra, ricordando le parole di supporto di Matteo Salvini a Pontida. Ha evidenziato:

«Stefani ha dimostrato di essere un ottimo vice segretario della Lega ed è un veneto profondamente legato alla propria terra. Potrebbe diventare il più giovane governatore eletto in Italia. Inizialmente nel centrodestra c’erano alcune riserve sull’indicazione di un candidato del Carroccio, ma lui rappresenta la continuità con l’efficace amministrazione che la Lega ha portato avanti negli ultimi anni.»

Il tema della sicurezza a Venezia

Il generale ha affrontato anche la questione dei borseggiatori, fenomeno che ha destato particolare preoccupazione durante la stagione estiva nei pressi dei canali e delle piazzette della città lagunare. Vannacci ha espresso una posizione netta in merito:

«Chi ruba o commette rapine deve essere messo nelle condizioni di non nuocere alla comunità. Non è accettabile che un borseggiatore venga detenuto mentre una borseggiatrice venga lasciata libera.»

Il tema della sicurezza è cruciale per Venezia, città simbolo del nostro patrimonio culturale, e rappresenta una delle priorità per gli amministratori locali e regionali impegnati a tutelare cittadini e turisti.

Convergenza di valori con la Lega

Ribadendo la sua vicinanza al movimento politico, Roberto Vannacci ha rimarcato come i suoi principi personali siano sovrapponibili con quelli della Lega. Questa dichiarazione arriva in un momento di forte rilancio del partito nel Veneto, dove la Lega ha consolidato la propria presenza istituzionale.

La risposta a Zaia rappresenta quindi non solo un segnale di appartenenza politica, ma un impegno a sostenere le iniziative del centrodestra regionale, con particolare attenzione al rinnovamento e alla valorizzazione delle energie locali.