Agrigento, ricca di miti e leggende e custode di templi e monumenti senza tempo, è stata insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2025. In suo onore è stata emessa una moneta celebrativa da 5 euro in rame, parte della Collezione Numismatica 2025, che rende omaggio al suo patrimonio archeologico e alla sua storia millenaria, simbolo del legame tra passato e presente.

La moneta raffigura alcuni elementi iconici del territorio agrigentino: i resti del Tempio dei Dioscuri, il celebre Telamone, un gocciolatoio con decorazioni leonine e l’effigie dell’Efebo di Agrigento. Sul rovescio, è riprodotto un didramma, una moneta tipica dell’antica polis greca che una volta era Agrigento, con l’immagine di un granchio, emblematico del dio-fiume Akragas e simbolo tuttora rappresentativo della città.

Questa scelta di rappresentazione richiama una moneta antica inserita all’interno di una moneta contemporanea, un modo per celebrare la continuità storica e culturale di Agrigento nel corso dei secoli.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha curato l’emissione della moneta dedicata ad “Agrigento – Serie Capitali Italiane della Cultura“, prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La moneta in rame, con finitura Fior di Conio e valore nominale di 5 euro, è stata progettata dall’artista incisore Uliana Pernazza e coniata presso le officine della Zecca dello Stato.