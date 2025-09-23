TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) conferma la fiducia degli investitori istituzionali con il successo del collocamento di un nuovo bond a 5 anni del valore di 500 milioni di euro. L’operazione, che si è conclusa con un forte interesse del mercato, consente al gruppo di anticipare una parte del fabbisogno di finanziamento previsto per il 2026.

Dettagli dell’operazione e rendimento

L’emissione, destinata agli investitori istituzionali, è un bond senior unsecured a tasso fisso, con scadenza fissata per il 30 settembre 2030. Il titolo garantisce una cedola del 3,625% all’anno. I proventi raccolti saranno impiegati per scopi aziendali generici, rafforzando la posizione finanziaria della società in ottica futura.

Garanzie e rating

Il bond è stato emesso nell’ambito del programma EMTN di TIM da 10 miliardi di euro e sarà quotato presso la Borsa del Lussemburgo e Borsa Italiana. Le agenzie di rating hanno assegnato al titolo un rating che riflette la sua solidità: Ba2 per Moody’s e BB per S&P e Fitch. Il prestito obbligazionario è regolato da specifici impegni per l’emittente, tra cui un “negative pledge” e limitazioni su eventuali operazioni societarie straordinarie, a tutela degli investitori.