Tessellis S.p.A., nella foto il presidente Fabio Bartoloni, società quotata su Euronext Milan, ha annunciato un’importante operazione di rafforzamento patrimoniale. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale riservato per un importo massimo di 15 milioni di euro, inclusivo di sovrapprezzo, destinato al suo azionista di controllo Shellnet S.A.p.A.. L’operazione non porterà nuove risorse in contanti alla società, ma estinguerà una porzione significativa del debito finanziario, migliorando così la posizione finanziaria netta consolidata.

Credito convertito in equity: l’operazione in dettaglio

L’aumento di capitale avviene attraverso la conversione in azioni di un credito finanziario che Shellnet vantava nei confronti di Tessellis, pari a 16.775.216,41 euro (di cui 15.002.004,18 di capitale e 1.773.212,23 di interessi), derivante da un finanziamento soci concesso in data 8 ottobre 2024. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ricevuto il parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha approvato l’aumento, che sarà eseguito in due tranche con un rapporto di conversione del credito in capitale di 1 a 1.

La prima tranche, del valore di 7,5 milioni di euro, dovrà essere sottoscritta entro il 31 dicembre 2025. La seconda tranche, per un importo massimo di 7,5 milioni di euro, sarà a discrezione di Shellnet, che avrà la facoltà di esercitare un’opzione di sottoscrizione entro il 31 marzo 2026. Il prezzo di emissione delle nuove azioni coinciderà con la media dei VWAP (Volume-Weighted Average Price) giornalieri registrati dall’azione Tessellis nei dieci giorni di borsa aperta precedenti all’esecuzione di ciascuna tranche.

Un precedente significativo

Questa operazione non è un unicum per la società. Tra il 2024 e il 2025, infatti, Tessellis e Shellnet avevano già portato a termine una simile conversione di debiti, trasformando in equity debiti commerciali del Gruppo per un totale di 15 milioni di euro. Tale precedente sottolinea una strategia chiara da parte del socio di maggioranza nel rafforzare il patrimonio della società. Le nuove azioni emesse avranno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.

Vantaggi e implicazioni

L’operazione, pur non generando un flusso di cassa, consentirà a Tessellis di estinguere una parte del debito consolidato, portando a un miglioramento del patrimonio netto fino a un massimo di 15 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre che Shellnet accetti di ricevere azioni non quotate nel caso in cui la società non sia in grado di ammetterle immediatamente alle negoziazioni su Euronext Milan, con l’impegno di Tessellis a fare il possibile per la loro quotazione nel minor tempo tecnico possibile.