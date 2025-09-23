Preziosi reperti archeologici siciliani, testimoni di millenni di storia del Mediterraneo, si preparano a sbarcare negli Stati Uniti. La mostra “Sunken Treasures, Ancient Seas” sarà infatti protagonista di un doppio appuntamento: prima al Fernbank Museum of Natural History di Atlanta (dal 4 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026) e poi al History Museum of Mobile, in Alabama (da gennaio a maggio 2026). L’iniziativa, promossa dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana in collaborazione con la fiorentina “Contemporanea Progetti”, ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico americano l’inestimabile patrimonio archeologico custodito nei fondali dell’Isola.

Un viaggio immersivo nella storia subacquea

Attraverso l’uso di innovative tecnologie video, i visitatori verranno virtualmente trasportati sotto la superficie del mare per esplorare antichi relitti, manufatti preziosi e testimonianze storiche. L’esposizione, arricchita da uno storytelling coinvolgente, illustrerà la riscoperta di questo passato sommerso e mostrerà le moderne attrezzature subacquee utilizzate per riportare alla luce la storia.

Il commento delle istituzioni

“Una ricca selezione che racconta la storia antica del Mediterraneo in un percorso espositivo che darà la possibilità al pubblico statunitense di approfondire gli eventi che hanno caratterizzato le vicende storiche della nostra civiltà”, ha commentato l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. “Il racconto degli scavi subacquei condotti in questi ultimi vent’anni dalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana consentirà una nuova lettura della storia dell’archeologia subacquea e un nuovo approccio verso il patrimonio sommerso da parte dei visitatori americani”.

Aggiunge il soprintendente del mare, Ferdinando Maurici: “Si tratta di un’occasione straordinaria per presentare il nostro patrimonio culturale sommerso e far conoscere millenni di storia della civiltà del Mediterraneo, finora sepolta nei fondali marini. La Sicilia è ricchissima di beni culturali sommersi e poterli presentare al pubblico americano rappresenta un valore aggiunto importante per le politiche culturali della nostra regione”.

Reperti unici in mostra

Il percorso espositivo presenterà una selezione dei reperti più significativi recuperati dai mari siciliani. Tra questi: i rostri della battaglia delle Egadi, gli elmi di Levanzo, i lingotti in oricalco dei fondali di Gela e il tesoretto punico di Pantelleria. Saranno esposte anche le stoviglie in terracotta e i gioielli del relitto di Scauri, insieme a ceramiche uniche del relitto di Capistello, a Lipari, e ai reperti del relitto Panarea III, recuperati a 114 metri di profondità. La mostra è resa possibile dalla collaborazione tra diversi enti, tra cui il Parco archeologico di Selinunte, il Parco Lilibeo di Marsala e il Museo nazionale delle attività subacquee di Ravenna.

Pionieri dell’archeologia subacquea

Una sezione speciale della mostra sarà dedicata alla nascita della subacquea moderna e allo sviluppo dell’archeologia subacquea in Italia. Grazie al contributo della Historical Diving Society di Ravenna, saranno esposti strumenti e attrezzature d’epoca che racconteranno le gesta dei pionieri di questa disciplina, offrendo ai visitatori una prospettiva completa sull’evoluzione delle tecniche di esplorazione.