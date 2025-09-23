Un investimento da 25 milioni di euro per un nuovo elettrodotto in provincia di Grosseto. Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, nella foto, avvia l’iter per la realizzazione di un nuovo collegamento elettrico interrato tra i comuni di Gavorrano e Roccastrada. Il progetto, che ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mira a modernizzare e rendere più efficiente la rete locale.

Un progetto sotterraneo

L’opera prevede la costruzione di un elettrodotto in cavo interrato lungo oltre 11 chilometri. Questo nuovo collegamento unirà la linea aerea esistente “Giuncarico-Ghirlanda” alla Cabina Primaria di Ribolla. L’intervento consentirà un significativo miglioramento ambientale: sarà infatti possibile demolire una tratta di circa 4 chilometri della vecchia linea aerea, con la rimozione di ben 13 sostegni. Si libereranno così oltre 12 ettari di territorio attualmente occupati da infrastrutture elettriche. L’obiettivo è duplice: incrementare la magliatura della rete e garantire maggiore affidabilità al servizio elettrico locale.

Trasparenza e partecipazione

In un’ottica di massima trasparenza, Terna ha pubblicato l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate. I cittadini, e in particolare i proprietari dei terreni, possono consultare la documentazione di progetto presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dei Comuni di Gavorrano e Roccastrada.