Dopo un’assenza di oltre un anno e a seguito delle indagini giudiziarie, Lorenzo Angelone ritorna in una posizione di rilievo all’interno della Città della Salute di Torino. La sua riammissione è stata fortemente voluta dal nuovo direttore generale, Livio Tranchida, che lo considera fondamentale per il futuro dell’azienda sanitaria più grande e complessa del Piemonte, ancora in attesa di approvare il bilancio consuntivo.

Precedentemente direttore sanitario della stessa Città della Salute e successivamente dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, Angelone è rientrato in servizio a Torino da poche settimane, precisamente in corso Bramante, sede dell’azienda.

Interrogato sulle ragioni della sua precedente uscita da Città della Salute, Angelone ha risposto:

«Posso dire solo che non c’erano più le condizioni per lavorare serenamente».

Alla domanda su cosa sia cambiato oggi, Angelone ha sintetizzato così la situazione:

«Tutto».

Approfondendo, ha spiegato:

«Con Livio Tranchida condividiamo il metodo di lavoro e il riconoscimento del merito nelle rispettive professioni. Crediamo che siano i risultati concreti e obiettivi a dover parlare per noi».

Riguardo ai rapporti con i sindacati, Angelone ha sottolineato l’importanza del confronto con le parti sociali:

«La Città della Salute è un nome che rispecchia la vastità di questa realtà: una struttura che si distingue per la quantità e qualità delle prestazioni offerte, la diversità delle specialità mediche, la ricerca scientifica e il consistente numero di medici, infermieri e operatori socio-sanitari impiegati. Collaborare con i sindacati significa avere alleati preziosi capaci di trasmettere diffusamente gli obiettivi aziendali».

Quando è stato chiesto se il ritorno fosse dovuto esclusivamente alla presenza del nuovo direttore generale, Angelone ha chiarito:

«Non è solo per Tranchida che sono tornato. È anche una soddisfazione personale, un’opportunità per portare a termine un progetto iniziato e rimasto incompiuto. Qui avevo lasciato molti amici che mi hanno sostenuto durante il periodo più difficile, 13 mesi fa».

Il contesto delle indagini e il ritorno

Il rientro di Lorenzo Angelone avviene dopo l’avvio di accertamenti da parte della Procura riguardanti alcuni dipendenti dell’azienda sanitaria. Pur non essendo oggetto di indagine, Angelone ha preferito allontanarsi per tutelare l’imparzialità delle procedure e la sua reputazione professionale.

Il nuovo direttore generale ha espresso fin dall’inizio la necessità di ricomporre l’equilibrio interno, riconoscendo nel ritorno di Angelone un elemento imprescindibile per rilanciare la gestione sanitaria e amministrativa.

Le sfide future per Città della Salute

La Città della Salute rappresenta una delle principali realtà ospedaliere in Italia, complessa per dimensioni e articolazione dei servizi offerti. La presenza di un direttore generale e di figure chiave come il direttore sanitario è fondamentale per garantire la continuità delle attività, l’innovazione nei trattamenti e una gestione trasparente e responsabile.

Angelone e Tranchida hanno evidenziato come la collaborazione fra figure professionali e il dialogo costruttivo con le parti sociali siano aspetti prioritari per rafforzare la coesione del sistema sanitario e migliorare l’assistenza ai pazienti.

Uno degli obiettivi principali è anche quello di completare l’iter per la firma del bilancio consuntivo, elemento indispensabile per definire le prospettive economiche e programmare gli interventi futuri all’interno dell’azienda.

Dottor Angelone ha dichiarato di sentirsi sereno, sottolineando che al momento il suo nome non figura tra gli indagati. Ha espresso il desiderio di guardare avanti, lasciandosi alle spalle il passato.

Interpellato sulle recenti polemiche legate al cosiddetto «fallimento del sistema Cuneo» riguardante le prenotazioni fittizie delle impegnative con priorità «b» — ossia interventi da effettuare entro dieci giorni — Angelone ha spiegato che questa era una procedura già in uso all’arrivo presso l’ospedale Santa Croce. Ha riconosciuto che ogni processo è migliorabile, ma l’attuale metodo si basa su una buona prassi che prevede la presa in carico di ogni paziente tramite un appuntamento virtuale, finalizzato entro tempi ragionevoli, evitando così di dire al cittadino di riprovare più volte per trovare posto.

In merito alle preoccupazioni secondo cui questa procedura potrebbe aver falsato le performance effettive, Angelone ha risposto negativamente, aggiungendo che se la Regione, dopo tutte le verifiche, deciderà di riattivare tale sistema, lui intende proporlo anche alla Città della Salute.

Riguardo ai progetti in sospeso di corso Bramante, il medico ha sottolineato la necessità di ottimizzare l’organizzazione delle strutture. Ha evidenziato l’importanza di estendere gli orari di servizio dei reparti e delle sale operatorie, concentrandosi su medicina e chirurgia di alto livello, mentre il primo livello di assistenza dovrebbe essere affidato al territorio, definendo così la direzione futura per la Città della Salute.

Quanto all’intramoenia, Angelone ha affermato che si tratta di una prassi legittima, che non deve essere avversata. Ha annunciato che saranno realizzati nuovi spazi nel San Giovanni Vecchio per coloro che sceglieranno di esercitare in regime intramurario, precisando però che si tratterà di una decisione volontaria dei singoli medici, e non di un’imposizione dall’alto.

Riguardo all’apertura dei lavori per il pronto soccorso, il direttore ha spiegato che non è ancora stata definita una data precisa. Sono in fase di valutazione diverse opzioni e si stanno definendo le risorse necessarie per una completa ristrutturazione, attività di cui si stanno occupando attentamente.

Infine, sulla questione del personale del 118 in uscita verso Azienda Zero e del personale in scorporo dal Sant’Anna, Angelone ha descritto questi temi come strategici. Ha annunciato che, a partire dal 30 settembre, saranno affrontati con tutte le parti sociali coinvolte, sottolineando l’importanza di rappresentare adeguatamente le loro esigenze ai tavoli di lavoro regionali.