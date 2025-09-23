L’indice PMI composito dell’Eurozona è cresciuto da 51 a 51,2 punti a settembre, superando le aspettative che indicavano 51,1 punti. Nel dettaglio, l’indice manifatturiero è diminuito da 50,7 a 49,5 punti, inferiore alle previsioni di 51,1 punti, mentre l’indice dei servizi ha registrato un incremento da 50,5 a 51,4 punti, meglio del valore stimato di 50,6 punti.

In Germania la fiducia secondo il PMI ha superato le aspettative con un rialzo significativo. L’indice composito è salito da 50,5 a 52,4 punti, oltre i 50,5 punti previsti. L’indice manifatturiero, invece, ha subito un calo da 49,8 a 48,5 punti, inferiore alle stime di 50 punti, mentre l’indice dei servizi ha mostrato un notevole aumento da 49,3 a 52,5 punti, superando la previsione di 49,5 punti.

Al contrario, in Francia la fiducia misurata dal PMI è calata più del previsto a settembre. L’indice composito è sceso da 49,8 a 48,4 punti rispetto ai 49,9 attesi, l’indice manifatturiero è diminuito da 50,4 a 48,1 punti contro i 50,2 previsti, mentre l’indice del settore terziario è passato da 49,8 a 48,9 punti, al di sotto della stima di 49,7 punti.

Questi dati riflettono andamenti divergenti tra i principali paesi dell’Eurozona, indicando una ripresa moderata nel settore servizi in Germania e un rallentamento evidente in Francia, soprattutto nell’industria manifatturiera. L’insieme di queste informazioni offre una fotografia aggiornata delle condizioni economiche e delle aspettative di crescita nel blocco europeo, influenzando le strategie di politica monetaria e fiscale.